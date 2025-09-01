Дональд Трамп давит на рычаг

Дональд Трамп заявил, что Индия находится в невыгодном положении, так как слишком зависима от США. На этом фоне Белый дом предложил Европе поддержать политику пошлин против Нью-Дели, сообщает Axios со ссылкой на источники. Американцы считают, что закупка Индией сырья у России снабжает Кремль ресурсом для боевых действий на территории Украины. Между тем советник президента США Питер Наварро в эфире телеканала Fox News обвинил руководство Индии в лицемерии. По его словам, чиновники и бизнесмены зарабатывают «грязные деньги» на российской нефти, которые могли бы достаться индийскому народу.

Присоединится ли Европа к давлению на Индию и Россию? Эту тему “Ъ FM” обсудил с директором по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексеем Громовым: «В Индии настроены на продолжение энергетического сотрудничества с Россией, несмотря на все попытки санкционного давления со стороны США, потому что это отвечает интересам индийской энергетической безопасности. Абсолютно уверен, что любые попытки европейцев по просьбе США присоединиться к оказанию давления с целью прекращения последних закупок российских энергоносителей будут обречены на провал. Более того, Европа и так сегодня существенным образом зависит от индийских нефтепродуктов.

Из российской нефти Индия производит дизельное топливо, которое направляется на европейский рынок. И как минимум до января 2026 года эти поставки на европейские рынки разрешены.

Применение как американских, так и европейских санкционных ограничений всегда сопровождается определенным количеством исключений. Действительно, на данный момент основная компания, закупающая российскую нефть, находится вне санкционного поля Соединенных Штатов Америки, но это не значит, что другие индийские компании освобождены от давления, они как раз страдают, но все равно продолжают покупать российскую нефть, потому что это выгодно.

Позиция официальных властей о том, что если бы Индия не покупала российскую нефть, то это бы разбалансировало нефтяной рынок, отчасти справедлива. Думаю, что намеки на то, что цены взлетели бы к $200, являются преувеличением, но то, что российская нефть присутствует на мировом рынке, — это значимый фактор стабильности предложения. Самое важное, что нужно понимать, что Индия, похоже, намерена любыми средствами отстаивать свой национальный суверенитет».

В индийском Министерстве нефти и природного газа уже заявили, что Нью-Дели выступает против санкционного давления США. Там считают, что полное прекращение поставок российских энергоносителей приведет к скачку мировых цен на нефть до $200 за баррель. Трамп, в свою очередь, отметил, что Индия согласилась на американские условия торговли, но Вашингтон не изменит своего решения по тарифам. По словам президента, индийцы пришли к этому слишком поздно.

Нефтяной конфликт в конечном итоге изменит глобальный расклад сил в мировой экономике, считает индийский политолог и представитель Times of India в Москве Девадатхан Наир: «Американцы в это играют давно. У них есть плохой полицейский и хороший. Питер Наварро, который возглавляет Нацcовет по торговле при правительстве США, наоборот, говорит, что с Индией надо дружить. Лично мне кажется, они слишком перегнули палку. Получается, что сейчас Индия сближается с Китаем, и с Россией всегда были хорошие отношения. Индийцы найдут рынок, чтобы заменить американский, но это будет сложно, это займет годы.

Давление Соединенных Штатов усилится не только на Индию. Они не могут так быстро остановиться, потому что они выпустили этого джинна из бутылки и не могут его обратно закрыть. Европейцы не дураки, бизнес есть бизнес. Тут уже политические отношения никто не рассматривает, это деловые отношения на взаимовыгодных условиях. Поэтому я думаю, что европейцы не пойдут на американские угрозы».

Дополнительные 25-процентные пошлины США в отношении Нью-Дели действуют с 27 августа. Тем самым общая ставка торговых тарифов достигла 50%. Сейчас на долю России приходится больше трети от всего объема индийского импорта нефти. За три года Нью-Дели сэкономил как минимум $12,5 млрд на покупке российских энергоносителей, пишет газета Indian Express. Сегодня Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди почти час общались в автомобиле Aurus на полях саммита ШОС. Содержание беседы не раскрывается.

