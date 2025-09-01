Суд в Йошкар-Оле отменил домашний арест основателю iSpring Юрию Ускову

Верховный суд Марий Эл отменил решение о домашнем аресте основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Ранее Йошкар-Олинский суд изменил меру пресечения Юрию Ускову с запрета определенных действий на домашний арест. Как сообщал «Ъ Волга-Урал», основатель iSpring не смог вовремя прибыть на следственные действия, т. к. ездил к сыну в зону СВО.

Верховный суд удовлетворил жалобы защитников на постановление суда первой инстанции.

Юрия Ускова обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, фигурант незаконно получил муниципальные земельные участки, причинив бюджету ущерб в размере 20,5 млн руб. Юрий Усков был задержан в феврале 2025 года. Дело взял под контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Диана Соловьёва