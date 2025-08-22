Основателя iSpring поместили под домашний арест после поездки в зону СВО

Йошкар-Олинский городской суд поместил под домашний арест основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова после того, как он не смог вовремя явиться на следственные действия из-за поездки к сыну в зону СВО. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрия Ускова поместили под домашний арест после поездки в зону СВО

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Юрия Ускова поместили под домашний арест после поездки в зону СВО

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По данным iSpring, следствие считает, что Юрий Усков должен был уведомлять о своих передвижениях и быть постоянно на связи.

«После снятия запретов на пользование телефоном и интернетом Юрий не должен был уведомлять никого о своих перемещениях, а следовательно, ничего не нарушил», — говорится в сообщении пресс-службы. Апелляцию на решение суда компания должна подать в течение трех дней.

Юрия Ускова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в связи с незаконным получением муниципальных земельных участков с ущербом для бюджета в 20,5 млн руб. В феврале 2025 года предпринимателя задержали, но суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий вместо домашнего ареста. После обращений депутатов Госдумы дело взял под контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Анар Зейналов