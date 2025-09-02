Табак дошел до точек

Требование для табачных магазинов об обязательном наличии долгосрочных договоров аренды для получения лицензии избыточно, настаивает «Опора России» и просит правительство отказаться от этой меры. Сейчас большинство объектов пользуются краткосрочными договорами, не требующими регистрации, уверяют предприниматели, а их запрещение может привести к закрытию до половины точек. Но меру можно считать эффективной, если цель лицензирования — именно сокращение представленности в рознице табачной продукции.

«Опора России» обратилась к вице-премьеру Дмитрию Григоренко и заместителю руководителя аппарата правительства РФ Сергею Вельмяйкину с просьбой отказаться от требования к сроку действия арендных договоров в рамках законопроекта о лицензировании оптовой и розничной продажи табака, говорится в письмах организации (есть у “Ъ”). Собеседник “Ъ”, близкий к правительству, подтвердил факт получения обращения, уточнив, что оно будет проработано. В аппарате Дмитрия Григоренко также сообщили, что ответ готовится.

Идея лицензирования продажи табака обсуждается с 2024 года. Весной 2025 года идею поддержало правительство (см. “Ъ” от 16 апреля). Законопроект разработал Минфин. Предполагается, что торговля табаком без лицензии будет запрещена с 1 сентября 2026 года. Еще на год растянется переходный период. Пошлина за пятилетнюю лицензию на оптовый оборот составит 800 тыс. руб. Розничная лицензия обойдется в 20 тыс. руб. на объект за каждый год работы.

Законопроект устанавливает требования к магазинам: их площадь должна быть не менее 5 кв. м, срок действия арендных договоров — от одного года. Именно последнее требование считают избыточным в «Опоре России». Сейчас, по данным организации, значительная часть объектов работает в рамках краткосрочных арендных соглашений — до 11 месяцев 29 дней. В «Опоре России» считают, что обязательные долгосрочные договоры станут серьезным барьером для работы. В Минфине «Ъ» пояснили, что требование к сроку договора успешно применяется на алкогольном рынке (при продаже крепкого спиртного). Такая мера повышает эффективность контроля, способствуя выводу из тени случаев скрытой аренды, и позволяет синхронизировать период действия лицензии со сроком соглашения.

По данным «Яндекс Карт», на начало июля 2025 года в России работали 36,7 тыс. объектов, специализирующихся на табаке и вейпах.

Год к году их число сократилось на 4,9% под давлением действующих и ожидаемых регуляторных ограничений (см. “Ъ” от 31 июля). В случае если требование о наличии долгосрочных договоров все же введут, закрыться может до половины объектов, считает гендиректор DNA Realty Антон Белых.

Большинство арендодателей табачных магазинов, по словам основателя консалтингового агентства Fedotov Group Евгения Федотова, настаивают именно на краткосрочных договорах аренды. Такие соглашения, в отличие от долгосрочных, не предполагают обязательной регистрации в Росреестре.

Антон Белых поясняет, что табачные лавки часто арендуют не отдельное помещение, а часть. Это может быть договор субаренды или площадь без отдельного кадастрового паспорта. Оформление документов в этом случае — трудозатратный процесс, на который пойдут далеко не все собственники. «Даже при наличии документов договор может быть сложно зарегистрировать: в Росреестре обычно неохотно оформляют соглашения на часть помещения»,— поясняет он.

Проблемой требование о наличии долгосрочных договоров станет в первую очередь для небольших торговых объектов, считает господин Федотов. Эксперт поясняет, что даже если их владельцам удастся договориться с собственниками, дополнительные расходы последние переложат в цены, а ставки аренды станут неподъемными для части продавцов.

«Опора России» в своем письме обращает внимание на то, что лицензионное требование о минимальном сроке договоров аренды не применяется к продаже пива. Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин отмечает, что найти помещения в жилых кварталах для долгосрочных соглашений достаточно сложно. Введение подобного требования он считает эффективным, если основная цель регулирования — сокращение числа объектов.

Евгений Федотов указывает, что при принятии законопроекта в текущей редакции табачная розница может столкнуться и с неравными условиями ведения бизнеса в регионах. Власти субъектов РФ на своем уровне могут повышать требование к минимальной площади торговых объектов в пять раз, напоминает он. Дополнительно, по мнению господина Федотова, важно урегулировать вопрос реализации товарных остатков для торговых объектов, столкнувшихся с утратой лицензии.

Александра Мерцалова, Кристина Боровикова