Участники саммита ШОС подписали меморандум с фондом Росконгресс

Главы государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали 20 документов, включая Тяньцзиньскую декларацию. Среди них — решение о наделении генсека ШОС полномочиями для подписания меморандума о взаимопонимании с фондом Росконгресс.

«Документ позволит фонду организовывать совместные мероприятия экономической и социальной направленности, разрабатывать график их проведения, готовить аналитические материалы совместно с МИД России», — заявил советник президента РФ Антон Кобяков. Он отметил, что интерес к сотрудничеству с Россией со стороны стран-участниц ШОС растет.

Меморандум предполагает развитие международных коммуникационных площадок для стимулирования взаимодействия между государствами-членами ШОС, поддержку диалога в торгово-экономической, культурной и других областях. Секретариат ШОС и фонд Росконгресс будут обмениваться информацией, публикациями и приглашениями на мероприятия. Дата подписания документа будет объявлена позднее.