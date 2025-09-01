Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Власти США могут списать единственный ледокол для исследований Антарктики

Национальный научный фонд (NSF) США собирается вывести из эксплуатации единственный американский ледокол для исследований Антарктики Nathaniel B. Palmer и откладывает финансирование строительства нового на замену. Как отмечает NBC, по мнению многих климатологов и других ученых, это часть политики администрации президента США Дональда Трампа по подрыву изучения изменений климата. В самом NSF на запрос NBC ответили, что собираются сконцентрироваться на поддержании работы трех исследовательских баз в Антарктиде.

Фото: U.S. National Science Foundation

Фото: U.S. National Science Foundation

Ученые отмечают, что отсутствие исследовательского ледокола усложнит исследования изменений климата, ведь их важной частью является изучение состояния льда в Антарктиде, уровня моря в этом регионе и т. д. «Это отказ не только от науки и образования, но и от нашего места на мировой арене и отход от лидерства»,— считает профессор морской геологии Университета Хьюстона Джулия Веллнер. NBC пишет, что, как отмечают многие ученые, Россия и Китай, в свою очередь, развивают собственные исследования Антарктики.

Яна Рождественская

