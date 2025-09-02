Вкладчик дорос до инвестиций

Частные инвесторы во втором квартале значительно увеличили размещения средств на брокерских счетах. Объем нетто-взносов достиг 574 млрд руб., что вдвое больше, чем годом ранее. В условиях снижения ставок по депозитам инвесторы стали больше обращать внимание на фондовый рынок, прежде всего на долговые бумаги. Ситуацию на рынке акций может улучшить дальнейшее снижение ключевой ставки, а также снятие политической напряженности.

Активы розничных инвесторов на брокерских счетах во втором квартале 2025 года выросли более чем на 3,5% и превысили 11 трлн руб. Это следует из обзора Банка России ключевых показателей брокеров, опубликованного 1 сентября. Во многом это определялось ростом нетто-взносов инвесторов, которые составили 574 млрд руб.— на 22% больше, чем в первом квартале, и почти вдвое больше, чем годом ранее. Большая часть средств поступает от квалифицированных инвесторов (в отчетном периоде около 387 млрд руб., рост за квартал на 2%). Одновременно резко увеличились поступления от неквалифицированных инвесторов — до 187 млрд руб., более чем в два раза по сравнению с предыдущим кварталом.

Вместе с тем на квалифицированных инвесторов традиционно приходится и большая часть средств на брокерских счетах. Так, более 75% общего объема средств физических лиц составляют деньги клиентов с объемом портфеля более 10 млн руб. Вместе с тем 90% клиентов (46 млн счетов) имеют либо нулевые счета, либо с объемом средств менее 10 тыс. руб.

Активный рост остатков на брокерских счетах является следствием снижения ставок по депозитам, что вынуждает физлиц искать альтернативные способы получения дохода, отмечают участники рынка. Банк России снизил ставку уже до 18%, к концу июня, по данным ЦБ, средняя максимальная ставка у крупнейших банков достигла 18,3% годовых, на 3,4 п. п. ниже, чем в начале года.

В связи с этим инвесторы предпочли увеличить вложения в облигации. Доля долговых бумаг к середине 2025 года достигла 35%, максимального значения с начала наблюдений ЦБ в конце 2020 года. «Облигации, которые размещались при ключевой ставке 21%, выросли в цене, вследствие чего увеличился спрос на них»,— отмечает аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Егор Зиновьев. При этом доля акций в портфелях снизилась до 28%, минимума с 2022 года. Индекс Московской биржи во втором квартале 2025 года оставался в пределах 2600–3000 пунктов, в большей степени вблизи нижней границы. Годом ранее он находился в диапазоне 3000–3500 пунктов. «Облигации сейчас предлагают хорошие доходности, в отличие от акций, которые выглядят менее привлекательно в связи с высоким уровнем как геополитической, так и макроэкономической неопределенности»,— отмечает господин Зиновьев.

Из-за такой слабости рынка акций обороты торгов во втором квартале в сравнении с предыдущем кварталом сократились на 25%, до 15 трлн руб. Число сделок на Московской бирже в сравнении с предыдущим кварталом снизилось на 6%. «Акции всегда приносят больше оборота, так как это достаточно спекулятивный инструмент: их чаще продают и покупают»,— отмечает руководитель департамента продаж и взаимодействия с клиентами «Газпромбанк Инвестиций» Марк Савинков. Из-за слабой рыночной конъюнктуры комиссионные доходы брокеров в первом полугодии 2025 года снизились на 2,2% по сравнению с прошлым годом (см. “Ъ” от 15 августа).

По оценке экспертов, в ближайшее время доля акций в портфеле инвесторов по-прежнему будет уступать доле облигаций. Ситуация может измениться после политического урегулирования украинского кризиса и возобновления экономических отношений со странами Запада. «Стоимость ряда акций может вырасти на двузначную величину, и класс этих бумаг станет привлекательным для российских инвесторов»,— считает заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. Поднять популярность акций может также снижение ключевой ставки, отмечает Марк Савинков. По оценке экспертов, к концу года ставка может составить 14–15%.

В то же время ввиду снижения доходности банковских депозитов и необходимости поиска новых инструментов эксперты ожидают продолжения роста числа неквалифицированных инвесторов. которое за первое полугодие увеличилось почти на 8%, превысив 50 млн человек. Количество квалифицированных инвесторов превысило 900 тыс. человек, увеличившись с начала года на 4,5%. При этом оно будет расти и дальше, учитывая желание клиентов получить этот статус до изменения правил ЦБ в начале 2026 года (см. “Ъ” от 15 апреля), считает господин Леснов.

Андрей Ковалёв