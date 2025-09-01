Минобороны планирует сократить срок внедрения инновационного вооружения

Замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что к 2030 году ведомство планирует сократить срок внедрения инновационного вооружения до двух-шести месяцев.

«В результате поэтапной реализации проекта "Воентех" к 2030 году планируется сократить общий срок внедрения инновационных технических решений в ВВСТ (вооружение, военная и специальная техника,— "Ъ") до двух-шести месяцев»,— сказал господин Криворучко на заседании коллегии Минобороныь (цитата по ТАСС).

Как добавил заместитель министра, в рамках проекта «Воентех» апробированы 649 образцов изделий. Из них успешно прошли испытания 159 образцов. Алексей Криворучко уточнил, что речь идет о робототехнических комплексах воздушного, наземного и морского базирования, средствах РЭБ.