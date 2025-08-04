Мэрия Белгорода ищет подрядчика для открытия кредитной линии на 1,5 млрд

Комитет финансов и бюджетных отношений администрации Белгорода объявил электронный аукцион на открытие кредитной линии с лимитом в 1,5 млрд руб. на два года. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 645 млн руб. Источник финансирования — городской бюджет.

Согласно документации, процентная ставка должна быть плавающей. Указано, что администрация города хочет открыть кредитную линию для финансирования дефицита бюджета и покрытия долговых обязательств.

Подавать заявки на участие в торгах можно до 18 августа, итоги подведут 20 августа.

В апреле Сбербанк получил контракт на открытие мэрии Белгорода кредитной линии на 500 млн руб.

Алина Морозова