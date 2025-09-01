Чем известен новый замглавы МЧС РФ Алексей Кострубицкий

1 сентября президент РФ Владимир Путин назначил бывшего руководителя МЧС ДНР Алексея Кострубицкого на должность заместителя главы МЧС России.

Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

Согласно сайту Главного управления МЧС России по ДНР, Кострубицкий Алексей Александрович родился 24 августа 1978 года в Дубровском районе Брянской области. Окончил Киевский институт Военно-воздушных сил (1998), Академию ГПС МЧС России (2018).

В 1998–2000 годах служил в 186-й отдельной мобильной механизированной бригаде, позже был начальником службы горюче-смазочных материалов тыла 11-го отдельного аварийно-спасательного отряда оперативного реагирования.

В 2005–2010 годах — главный специалист отдела технического и специального обеспечения управления материально-технического обеспечения Главного управления МЧС Украины в Донецкой области. С 2010 по 2012 год — начальник этого отдела.

В 2012–2014 годах — начальник управления ресурсного обеспечения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. С 2014 года — министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР. В мае 2023 года указом президента РФ назначен на пост главы МЧС ДНР, освобожден от должности в феврале 2024-го.

Генерал-лейтенант внутренней службы. Имеет ряд наград МЧС РФ. В 2022 году был удостоен звания Героя ДНР, в 2023-м указом президента РФ награжден орденом «За военные заслуги».

Летом 2023 года занял третье место по итогам предварительного голосования перед выборами в заксобрание ДНР, уступив профессору Донецкого национального медицинского университета Анне Железной и командиру батальона «Спарта», Герою России Артему Жоге.

Женат, два ребенка.