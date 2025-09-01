Energocom стал поставлять газ в Молдавию после отзыва лицензии у «дочки» «Газпрома»

Молдавская госкомпания Energocom с 1 сентября стала поставщиком природного газа для страны, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. Раньше коммунальные услуги и гарантийное снабжение Молдове предоставляла дочерняя компания «Газпрома» (MOEX: GAZP) АО «Молдовагаз».

«Газпрому» принадлежат 50% акций «Молдовагаз», еще около 35% — у правительства Молдавии.

Потребителям не нужно будет перезаключать старые договоры с «Молдовгазом», отметили в пресс-службе. Они остаются действительными и переходят Energocom с сохранением действующего тарифа. На время переходного периода «Молдовгаз» будет предоставлять услуги от имени молдавской госкомпании через свои офисы в стране.

4 августа Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии отозвало у «Молдовагаза» лицензию на поставку природного газа. «Газпром» заявил о неприемлемости такого решения. В компании подчеркнули, что десятилетиями обеспечивали надежное газоснабжение республики, «не получая в полном объеме оплаты за поставленный газ».

