Главные заявления Ушакова на ШОС: тема Украины в кулуарах и встреча с Зеленским
Помощник президента РФ Юрий Ушаков дал интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, отрывок из которого тот выложил в своем Telegram-канале. Господин Ушаков рассказал, что обсуждалось в кулуарах саммита ШОС, о чем Владимир Путин разговаривал с иностранными лидерами и какие договоренности были достигнуты на Аляске. Что сказал Юрий Ушаков — в подборке «Ъ».
Помощник президента России Юрий Ушаков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Разговоры на ШОС
- Тема Украины на саммите ШОС обсуждалась в основном в кулуарах, на заседании ее поднял только Путин.
- Путин в кулуарах саммита ШОС обсуждал со многими коллегами договоренности по итогам саммита с Трампом на Аляске. В том числе с председателем КНР Си Цзиньпином и, естественно, с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Подробнее о саммите на Аляске
- На Аляске было достигнуто много взаимных пониманий между Россией и США.
- Визиты Уиткоффа стали основой разговора Путина и Трампа на Аляске,. Исходя из этого президенты условились о дальнейших шагах.
- Идея повышения уровня делегаций России и Украины была затронута в ходе саммита на Аляске. Пока конкретных предложений от американцев нет.
- Договоренности между Путиным и Трампом о встрече Путина с Зеленским или о трехсторонней встрече не было.
- Главная договоренность саммита на Аляске — о продолжении контактов по Украине. Путин и Трамп условились, как будут действовать дальше.