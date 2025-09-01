Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Главные заявления Ушакова на ШОС: тема Украины в кулуарах и встреча с Зеленским

Помощник президента РФ Юрий Ушаков дал интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, отрывок из которого тот выложил в своем Telegram-канале. Господин Ушаков рассказал, что обсуждалось в кулуарах саммита ШОС, о чем Владимир Путин разговаривал с иностранными лидерами и какие договоренности были достигнуты на Аляске. Что сказал Юрий Ушаков — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Разговоры на ШОС

  • Тема Украины на саммите ШОС обсуждалась в основном в кулуарах, на заседании ее поднял только Путин.
  • Путин в кулуарах саммита ШОС обсуждал со многими коллегами договоренности по итогам саммита с Трампом на Аляске. В том числе с председателем КНР Си Цзиньпином и, естественно, с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Подробнее о саммите на Аляске

  • На Аляске было достигнуто много взаимных пониманий между Россией и США.
  • Визиты Уиткоффа стали основой разговора Путина и Трампа на Аляске,. Исходя из этого президенты условились о дальнейших шагах.
  • Идея повышения уровня делегаций России и Украины была затронута в ходе саммита на Аляске. Пока конкретных предложений от американцев нет.
  • Договоренности между Путиным и Трампом о встрече Путина с Зеленским или о трехсторонней встрече не было.
  • Главная договоренность саммита на Аляске — о продолжении контактов по Украине. Путин и Трамп условились, как будут действовать дальше.

