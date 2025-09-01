Главные заявления Ушакова на ШОС: тема Украины в кулуарах и встреча с Зеленским

Помощник президента РФ Юрий Ушаков дал интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, отрывок из которого тот выложил в своем Telegram-канале. Господин Ушаков рассказал, что обсуждалось в кулуарах саммита ШОС, о чем Владимир Путин разговаривал с иностранными лидерами и какие договоренности были достигнуты на Аляске. Что сказал Юрий Ушаков — в подборке «Ъ».

Помощник президента России Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Разговоры на ШОС

Тема Украины на саммите ШОС обсуждалась в основном в кулуарах, на заседании ее поднял только Путин.

Путин в кулуарах саммита ШОС обсуждал со многими коллегами договоренности по итогам саммита с Трампом на Аляске. В том числе с председателем КНР Си Цзиньпином и, естественно, с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

