Ушаков: тема украинского кризиса обсуждалась в кулуарах саммита ШОС

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о месте Украины на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине. По его словам, тема украинского кризиса обсуждалась лишь в кулуарах мероприятия.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Насколько я помню, только наш президент затронул эту тему именно на саммите ШОС. Я не слышал больше других выступлений. В кулуарах это естественно обсуждалось»,— заявил господин Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину. Без Украины, подчеркнул помощник президента, не обошлось.

Президент Владимир Путин прилетел в Китай накануне для участия в мероприятиях саммита ШОС. Он уже побывал на заседании Совета глав государств-членов объединения, встрече в формате «ШОС плюс», а также провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Армении Николом Пашиняном, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.