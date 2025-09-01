Ушаков: Трамп и Путин договорились на Аляске «как действовать дальше»

На саммите на Аляске не было достигнуто конкретных договоренностей о встрече президентов России и Украины или о возможной трехсторонней встрече с участием президента США. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились «как действовать дальше».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран аместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин (слева) и помощник президента России Юрий Ушаков (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ аместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин (слева) и помощник президента России Юрий Ушаков (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Основой разговора обоих президентов, уточнил господин Ушаков, стали визиты в Россию американского спецпредставителя Стива Уиткоффа. «Все накопленное в ходе пяти визитов Уиткоффа в Москву, особенно в ходе последнего визита — это было основой для разговора между нашим президентом и президентом США. И после этого президенты условились о том, как они будут действовать дальше»,— пояснил помощник российкого президента в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске 15 августа. Их переговоры длились почти три часа. Главной темой саммита было урегулирование украинского конфликта. Кремль назвал разговор господ Путина и Трампа «своевременным и конструктивным», но детали раскрывать отказался.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Дональду Трампу все как дети».