Пожилой житель Парголово отдал мошенникам 20 млн рублей

Житель Санкт-Петербурга в возрасте 84 лет стал жертвой мошенников. Пенсионер лишился 20 млн рублей из-за одной из схем аферистов, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

О произошедшем полиции накануне рассказал сосед потерпевшего. Житель дома № 28 по Вокзальному шоссе в поселке Парголово позже поделился с полицейскими, как все произошло.

Неизвестный позвонил пенсионеру и сообщил, что необходимо передать денежные средства для поимки неких преступников. Житель Парголово отдал мошенникам 20 млн рублей. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге задержали поставщиков SIM-карт зарубежным телефонным мошенникам.

Татьяна Титаева