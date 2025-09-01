Трамп впервые прокомментировал слухи о своей смерти

Президент США Дональд Трамп после появления слухов о проблемах со здоровьем написал в соцсети Truth Social, что чувствует себя лучше, чем когда-либо.

«Никогда не ощущал себя так хорошо в своей жизни», — написал президент США. До этого журналист Axios Барак Равид со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника из Белого дома сообщил, что Дональд Трамп в полном порядке.

29 августа вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что готов стать главой государства, если с Дональдом Трампом что-то случится. Это заявление начали активно обсуждать на западных социальных платформах, кто-то выдвигал версии о смерти господина Трампа.