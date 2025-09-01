Минфин объяснил, почему Силуанов «вообще ни за что» не платит в Китае

Пресс-служба Минфина России объяснила, что имел в виду министр финансов Антон Силуанов, когда сказал, что «ни за что» не платит во время своей поездки в Китай. Министр участвует в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минфина России Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Глава Минфина России Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На саммите один из журналистов поинтересовался у министра, какими платежными средствами он пользуется в поездке. На что господин Силуанов ответил: «А я вообще не плачу ни за что».

«Во время служебных заграничных командировок члены делегации централизованно обеспечиваются всем необходимым. Совершать платежи в ходе поездки не требуется»,— сообщили «Ъ» в пресс-службе Минфина.

