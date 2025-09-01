Силуанов пошутил в Китае, что «вообще ни за что» не платит

Министр финансов России Антон Силуанов на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае заявил, что здесь ему не пришлось столкнуться с трудностями при оплате товаров и услуг. Об этом он рассказал в разговоре с корреспондентом кремлевского пула Александром Юнашевым.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Министр финансов России Антон Силуанов

Корреспондент сообщил, что в командировке в Тяньцзине испытывает «дискомфорт из-за невозможности расплачиваться банковскими картами». Он решил поинтересоваться у министра, какими платежными средствами он пользуется в поездке.

«А я вообще не плачу ни за что», — ответил господин Силуанов. Последовал уточняющий вопрос, кто в таком случае платит: «Мы, наши налоги?» В этот момент в беседу вмешался глава «Роснефти» Игорь Сечин: «Наши налоги!».

