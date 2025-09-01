Капитан «Зенита» Дуглас Сантос вновь станет легионером в РПЛ

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос вновь будет выступать под флагом Бразилии. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (FIFA).

В октябре 2024 года Сантос получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В ноябре футболист перестал считаться легионером в Российской премьер-лиге (РПЛ), поскольку FIFA одобрила смену спортивного гражданства.

Ранее сообщалось, что Дуглас Сантос принял вызов в национальную команду Бразилии на сентябрьские матчи квалификации на чемпионат мира 2026 года со сборными Чили и Боливии. Также приглашение получил форвард «Зенита» Луис Энрике.

Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. Вместе с командой пять раз становился чемпионом России, также на его счету два Кубка и пять Суперкубков страны. В составе петербургского клуба он провел 226 матчей, записав в свой актив 9 мячей и 34 результативные передачи.

Таисия Орлова