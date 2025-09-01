Bloomberg рассказал о «лимузинной дипломатии» Путина после его поездки с Моди

На саммите ШОС президент России Владимир Путин проехался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на российском автомобиле Aurus. Агентство «Bloomberg» упомянуло похожую ситуацию на встрече господина Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске и назвал это одним из проявлений «лимузинной дипломатии» российского президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Справа налево: президент России Владимир Путин, министр иностранных дел России Сергей Лавров, заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, министр транспорта России Андрей Никитин, министр энергетики России Сергей Цивилев и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Путин пригласил индийского премьера доехать до места встречи на одном автомобиле. Они провели 15 минут в пути, потом еще 45 минут общались в машине. Как сообщили источники Bloomberg, из-за задержки двух лидеров расписание ШОС пришлось изменить.

Такие поездки помогают Владимиру Путину «повысить престиж» российского Aurus за рубежом и провести неформальные беседы, считают источники агентства. В автомобиле президента также ездили лидер КНДР Ким Чен Ын в Пхеньяне в 2024 году, президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в прошлом году в Москве, президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси в 2018 году в Сочи.

Совместная поездка президентов Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на Аляске 15 августа. Господин Трамп предложил российскому коллеге поехать на его автомобиле Cadillac The Beast, и господин Путин согласился.

