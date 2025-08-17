«РИА Новости»: поездка Путина в Cadillac Трампа была экспромтом

Совместная поездка президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске на Cadillac The Beast была экспромтом, а не запланированной частью визита, сообщили «РИА Новости» источник, близкий к организации переговоров.

По словам собеседника агентства, президенты должны были использовать свои автомобили: Владимир Путин — лимузин Aurus, Дональд Трамп — Cadillac. Однако, сказал источник, церемония встречи пошла не по плану. Сначала они поднялись на постамент для совместной фотосессии. Затем Дональд Трамп предложил Владимиру Путину поехать на его автомобиле, и тот согласился.

Бронированный лимузин Cadillac The Beast используется с 2018 года и был в автопарке последующего президента Джо Байдена. Эта машина сочетает в себе черты седана Cadillac CT6 и внедорожника Escalade. CBS отмечает, что Дональд Трамп раньше уже приглашал зарубежных гостей поехать с ним на одном автомобиле — президента Франции Эмманюэля Макрона и бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.