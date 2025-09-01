При реставрации памятника Салавату Юлаеву не будут срезать курган

Башкультнаследие опровергло информацию о возможном срезе кургана, на котором установлен Салавату Юлаеву в Уфе. В ведомстве заверили, что земляная насыпь подлежит укреплению с помощью цементизации свай и проведения гидроизоляции фундаментной части.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Сейчас на объекте на разбирают гранитные плиты для анализа прочности стилобата. Так как плиты являются предметом охраны памятника, их восстановят в полном визуальном соответствии. Также будет смонтирована система автополива газона.

Высота кургана и памятника не изменится, отмечается в сообщении Башкультнаследия.

О предполагаемом сносе кургана, в частности, сообщало издание Mkset.ru со ссылкой на руководителя работ Рината Мухутдинова.

Как сообщал «Ъ-Уфа», реставрация памятника Салавату Юлаеву началась в конце июня и продлится до осени 2027 года. После подготовительных работ конную статую снимут с постамента. Реставрация будет проходит в специальной мастерской в Уфе. Также планируется благоустроить прилегающую площадь и отремонтировать фонтан.

Поводом для реставрации памятника стала утеря им несущих способностей из-за длительной эксплуатации (сооружение открыто в 1967 году).

Реставрацию объекта культурного наследия федерального значения курирует президент Российской академии художеств Василий Церетели.

Майя Иванова