Трехлетний мальчик пострадал при детонации БПЛА в Белгородской области

В результате детонации дрона ВСУ в селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области пострадали два человека, в том числе трехлетний мальчик. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Глава поселения доставил раненых в Грайворонскую центральную райбольницу. У обоих пациентов диагностировали минно-взрывные травмы, баротравмы, осколочные ранения. После оказания медицинской помощи их планируют перевести в медучреждения Белгорода.

Алина Морозова