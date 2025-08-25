Один человек погиб и 11 пострадали при атаках ВСУ на Черноземье на выходных

За прошедшие выходные при обстрелах Черноземья со стороны Украины один человек погиб и 11 были ранены. Это следует из сообщений местных властей. По данным Минобороны, ВСУ атаковали макрорегион с помощью как минимум семи беспилотников. Четыре из них сбили над Орловской областью, три — над Курской.

Согласно сообщениям губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, за прошедшие выходные регион атаковали с помощью как минимум 127 БПЛА и 70 боеприпасов. В результате один человек погиб и восемь были ранены. Разрушения установлены в 17 жилых объектах и 32 транспортных средствах. Также повреждения получил храм Покрова Пресвятой Богородицы.

В Курской области нескольким ударам ВСУ подвергся Рыльск. По словам врио губернатора Александра Хинштейна, вследствие первой атаки были ранены два человека, второй — еще один. В райцентре пострадали один многоквартирный и 13 частных домов, ряд хозпостроек, десять гаражей и десять автомобилей. Также 23 августа стало известно о падении обломков БПЛА в Северо-Западном микрорайоне Курска. Никто не пострадал, однако горел автомобиль и было повреждено окно в одной из квартир МКД.

Кроме того, в ночь с 23 на 24 августа был уничтожен беспилотник над Курской АЭС. В результате его падения и детонации горел трансформатор, что привело к разгрузке блока №3 на 50%. Никто не пострадал. Радиационный фон на АЭС и прилегающей территории не вышел за пределы нормы.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об уничтожении над регионом восьми дронов ночью 24 августа и трех — ночью 25 августа. В результате падения обломков одного из последних БПЛА были повреждены фасад и окна частного дома. Пострадавших нет.

За предыдущие выходные при обстрелах Черноземья погибли три мирных жителя, еще 27 человек были ранены.

Алина Морозова