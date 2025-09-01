Минтранс изучает предложение о частных инвестициях в Домодедово

Министр транспорта Андрей Никитин сообщил, что ведомство изучает предложение совладельца аэропорта Внуково Виталия Ванцева об инвестициях в Домодедово. Он добавил, что окончательное решение примет руководство страны.

«Заявление господина Ванцева, предложения, которые есть, они действительно есть — то, что публично озвучивалось. И мы с коллегами изучаем их. Но окончательное решение будет принимать уже руководство»,— сказал Андрей Никитин журналистам на саммите ШОС (цитата по «Интерфаксу»).

Как добавил министр, сегодня аэропорт Домодедово «уступает Шереметьево и Внуково» по объемам пассажирооборота. Он уточнил, что ведомство хочет, чтобы он «работал в полном объеме». «И исходя из этой задачи мы уже будем какие-то конфигурации рассматривать и предлагать руководству»,— заключил господин Никитин.

В июне ООО «ДМЕ Холдинг» по иску Генпрокуратуры был передан в доход государства. Должность управляющего директора аэропорта занял бывший замглавы Минэкономики Андрей Иванов. Он сообщал, что у Домодедово есть долги на сумму 70 млрд руб., а процентные платежи по итогам 2025 года составят 8 млрд руб. По его словам, аэропорт близок к банкротству.

Подробнее — в материале «Ъ» «Прокурорский прилет».