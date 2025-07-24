Глава Домодедово Иванов пообещал не допустить банкротства аэропорта

Аэропорт Домодедово близок к банкротству, заявил его гендиректор Андрей Иванов. Он пообещал это предотвратить.

«Очень надеемся на своевременное привлечение стратегического инвестора или инвесторов»,— сказал господин Иванов в интервью РБК.

По словам гендиректора, общий долг Домодедово составляет около 70 млрд руб. В этом году платежи по процентам составят 8 млрд руб. Руководство аэропорта уже проводит встречи с кредиторами по вопросам реструктуризации долга. Долг возник из-за падения пассажиропотока и выручки, а также увеличении убытков, пояснил Андрей Иванов. В 2023 году был открыт новый сегмент терминала Т2, что потребовало дополнительных средств и инвестиций. «Была раздута непрофильная штатная численность»,— добавил он.

В 2023 году пассажиропоток аэропорта составлял почти 20 млн человек. В 2024-м — упал до 15,5 млн. В этом году аэропорт ожидает снижение до 13 млн. «Десять лет назад здесь был пассажирооборот, а теперь в основном остался документооборот»,— прокомментировал господин Иванов результаты. По его оценкам, сейчас пассажиропоток как минимум в два раза ниже возможностей аэропорта. При этом в целом в Москве пассажиропоток растет.

В июне Домодедово перешел в собственность государства. По версии надзора, бенефициары ООО «ДМЕ холдинг» Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, имея иностранное гражданство, в нарушение закона распоряжались активами стратегического предприятия и выводили многомиллионную прибыль за границу.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Прокуроры высадились в Домодедово».