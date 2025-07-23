Бары отстаивают свой минимум

Владельцы петербургских баров просят губернатора города Александра Беглова исключить из принятого в мае закона, который регламентирует продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в жилых домах и на прилегающих территориях, требование к площади зала обслуживания. Соответствующее обращение, под которым подписались 11,6 тыс. человек, в понедельник, 21 июля, инициативная группа «Вежливые бары» передала в Смольный. Согласно нововведениям, с 1 сентября бары и кафе с залом менее 50 кв. м не смогут продавать спиртное, в том числе слабоалкогольные напитки, ни днем, ни ночью. Ограничения могут затронуть до 1,5 тыс. заведений. Владельцы баров, которые метражом не вышли, заявляют, что после вступления закона в силу вынуждены будут закрыться. Участники рынка надеются, что власти услышат их просьбу, однако особых надежд не питают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Инициативная группа «Вежливые бары» отправила в Смольный обращение с требованием изменить закон, регламентирующий продажу алкогольных напитков в заведениях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Владельцы баров просят Александра Беглова исключить из документа требование к минимальной площади зоны для посетителей: с 1 сентября продавать алкоголь смогу только заведения с залом обслуживания более 50 кв. м.

Подписи под обращением собирали в 70–80 барах, в том числе в тех, которые под новые ограничения не попадают, отмечает бартендер пабов крафтового пива Docker и Cockney Кирилл Майстров. Письмо подписали 11,6 тыс. человек: участники рынка и петербуржцы, желающие поддержать свои любимые заведения.

Авторы инициативы обращают внимание, что пять лет назад в городе уже принимали аналогичные ограничения. Однако тогда, в 2020 году, после долгих обсуждений и недовольства со стороны бизнеса требования смягчили. Условие в 50 кв. м сохранилось только для заведений, расположенных в хрущевках, панельных домах и домах-«кораблях».

Закон, который в СМИ прозвали «законом о "наливайках"», обсуждался с весны 2024 года. Изначально речь шла только об ограничении продажи алкоголя, в том числе пива, сидра, пуаре, с 22:00 до 11:00 в заведениях, которые не соответствуют критериям ресторана: не имеют отдельного входа со стороны пешеходной улицы или проезжей части, кухню, отдельный туалет для гостей. Требование о 50 кв. м для продажи напитком с градусом в любое время суток появилось на этапе второго чтения и было поддержано большинством.

Заведения, жизнь которых с началом осени не изменится, должны включить в специальный реестр, отвечать за который будет комитет по промышленной политике, инновациям и торговле (КППиТ). В пресс-службе ведомства отметили, что формировать реестр начнут после 1 сентября: владельцы баров будут подавать документу в электронной форме, а чиновники принимать решение соответствует ли заведение критериям или нет.

По оценке директора Клуба профессионалов алкогольного рынка Максима Черниговского, в Петербурге работает около 3,2 тыс. заведений с лицензией на розничную продажу алкоголя, из которых 80% находится в жилых домах. По данным экспертов, до 1,5 тыс. заведений «могут утратить право на полноценную коммерческую деятельность, под угрозой — 10 тыс. рабочих мест».

Спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский заявлял, что после 1 сентября закрыться могут 318 заведений. Однако, как отмечал председатель парламента, в первую очередь речь идет о магазинах, которые ночью работают как бары.

Впрочем, как утверждают участники рынка, нововведения затронут маленькие авторские бары. «Мы требуем от губернатора остановить этот варварский, антинародный закон, который под видом "заботы о порядке" методично убивает малый бизнес и душит культуру Петербурга! Мы открыли Draft Animals всего год назад. 51 кв. м — все, что у нас есть: барная стойка, туалет и входная зона. Мы вложили миллионы в современное оборудование, поддерживали только российские пивоварни, создали место, где люди знакомятся, отдыхают, отмечают праздники. У нас нет крепкого алкоголя, только пиво и атмосфера, где нет места маргиналам. Куда мы должны "переехать"? В нашем районе нет отдельно стоящих зданий — только многоэтажки и коммерческие помещения. Это ловушка: сначала разрешили открываться, а теперь вышвыривают нас под предлогом "закона". Где логика? Где справедливость?! 11,5 тыс. подписей за неделю — это крик людей. Если власть его не услышит, значит, она не наша»,— высказывается основатель бара Draft Animals на улице Манчестерской Дмитрий Илюхин.

О том, что сменить локацию, чтобы подстроиться под новые требования, не получится, говорит и владелец бара «Барчик» на улице Гороховой Дарья Лопатина: «Переезд — это очень дорого. Стоимость аренды подходящих помещений под новые нормы растет и будет расти. Поскольку у нас маленький бар — таких ресурсов у нас нет. Закрываться пока не планируем, посмотрим, что будет дальше и как это скажется на заработке».

«Переезжать особо некуда. У нас в городе в принципе все площади распределены. Где мне взять место побольше? Где мне взять ресурс? Я честно работал, соблюдал все требования. Сейчас мне где-то нужно достать 15–20 млн рублей, чтобы открыться по новым требованиям. Это нереально,— замечает генеральный директора бара «Стирка 40°» на Казанской улице Николай Яковлев.— Я в ужасе, переходящем в истерику. Мы двадцать лет строили свое сообщество, бар открылся в 2004 году, и мы никогда никому не мешали. Сейчас же нас просто смывают в канализацию одной поправкой, которую внесли в последний момент не очень понятно почему».

«Мне очень хочется верить, что реакция будет и закон отправят на пересмотр и доработку. Но, если честно, я настроена достаточно скептически и не верю, что нас ждет что-то хорошее. Я вижу четкую взаимосвязь этого закона с электоральным циклом: пять лет назад депутаты были открыты к диалогу и заинтересованы в корректировке закона. Сейчас выглядит как будто надо отчитаться перед выборами "мы боремся за здоровье граждан". Хотя по факту как раз "наливаек" этот закон не коснется, "РосАлы" продолжат работу в обычном режиме, а вот про диджей-сеты в баре "Стирка" придется забыть»,— комментирует генеральный директор Wood bar на улице Марата Полина Миронова.

Владельцы небольших баров сдаваться не намерены, однако с сожалением отмечают, что если власть не пересмотрит закон, то вариант у них останется один — закрыться. «Пока коллеги держатся, но это тихий ужас: все ждут, надеются, что власть одумается. Но если этого не случится — волна закрытий неизбежна»,— заключает господин Илюхин.

Надежда Ярмула