Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бары отстаивают свой минимум

Владельцы авторских заведений просят Смольный не судить их по метражу

Владельцы петербургских баров просят губернатора города Александра Беглова исключить из принятого в мае закона, который регламентирует продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в жилых домах и на прилегающих территориях, требование к площади зала обслуживания. Соответствующее обращение, под которым подписались 11,6 тыс. человек, в понедельник, 21 июля, инициативная группа «Вежливые бары» передала в Смольный. Согласно нововведениям, с 1 сентября бары и кафе с залом менее 50 кв. м не смогут продавать спиртное, в том числе слабоалкогольные напитки, ни днем, ни ночью. Ограничения могут затронуть до 1,5 тыс. заведений. Владельцы баров, которые метражом не вышли, заявляют, что после вступления закона в силу вынуждены будут закрыться. Участники рынка надеются, что власти услышат их просьбу, однако особых надежд не питают.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Инициативная группа «Вежливые бары» отправила в Смольный обращение с требованием изменить закон, регламентирующий продажу алкогольных напитков в заведениях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Владельцы баров просят Александра Беглова исключить из документа требование к минимальной площади зоны для посетителей: с 1 сентября продавать алкоголь смогу только заведения с залом обслуживания более 50 кв. м.

Подписи под обращением собирали в 70–80 барах, в том числе в тех, которые под новые ограничения не попадают, отмечает бартендер пабов крафтового пива Docker и Cockney Кирилл Майстров. Письмо подписали 11,6 тыс. человек: участники рынка и петербуржцы, желающие поддержать свои любимые заведения.

Авторы инициативы обращают внимание, что пять лет назад в городе уже принимали аналогичные ограничения. Однако тогда, в 2020 году, после долгих обсуждений и недовольства со стороны бизнеса требования смягчили. Условие в 50 кв. м сохранилось только для заведений, расположенных в хрущевках, панельных домах и домах-«кораблях».

Как власти Петербурга и Ленобласти ужесточили требования к реализации алкоголя

Закон, который в СМИ прозвали «законом о "наливайках"», обсуждался с весны 2024 года. Изначально речь шла только об ограничении продажи алкоголя, в том числе пива, сидра, пуаре, с 22:00 до 11:00 в заведениях, которые не соответствуют критериям ресторана: не имеют отдельного входа со стороны пешеходной улицы или проезжей части, кухню, отдельный туалет для гостей. Требование о 50 кв. м для продажи напитком с градусом в любое время суток появилось на этапе второго чтения и было поддержано большинством.

Заведения, жизнь которых с началом осени не изменится, должны включить в специальный реестр, отвечать за который будет комитет по промышленной политике, инновациям и торговле (КППиТ). В пресс-службе ведомства отметили, что формировать реестр начнут после 1 сентября: владельцы баров будут подавать документу в электронной форме, а чиновники принимать решение соответствует ли заведение критериям или нет.

По оценке директора Клуба профессионалов алкогольного рынка Максима Черниговского, в Петербурге работает около 3,2 тыс. заведений с лицензией на розничную продажу алкоголя, из которых 80% находится в жилых домах. По данным экспертов, до 1,5 тыс. заведений «могут утратить право на полноценную коммерческую деятельность, под угрозой — 10 тыс. рабочих мест».

Спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский заявлял, что после 1 сентября закрыться могут 318 заведений. Однако, как отмечал председатель парламента, в первую очередь речь идет о магазинах, которые ночью работают как бары.

Впрочем, как утверждают участники рынка, нововведения затронут маленькие авторские бары. «Мы требуем от губернатора остановить этот варварский, антинародный закон, который под видом "заботы о порядке" методично убивает малый бизнес и душит культуру Петербурга! Мы открыли Draft Animals всего год назад. 51 кв. м — все, что у нас есть: барная стойка, туалет и входная зона. Мы вложили миллионы в современное оборудование, поддерживали только российские пивоварни, создали место, где люди знакомятся, отдыхают, отмечают праздники. У нас нет крепкого алкоголя, только пиво и атмосфера, где нет места маргиналам. Куда мы должны "переехать"? В нашем районе нет отдельно стоящих зданий — только многоэтажки и коммерческие помещения. Это ловушка: сначала разрешили открываться, а теперь вышвыривают нас под предлогом "закона". Где логика? Где справедливость?! 11,5 тыс. подписей за неделю — это крик людей. Если власть его не услышит, значит, она не наша»,— высказывается основатель бара Draft Animals на улице Манчестерской Дмитрий Илюхин.

О том, что сменить локацию, чтобы подстроиться под новые требования, не получится, говорит и владелец бара «Барчик» на улице Гороховой Дарья Лопатина: «Переезд — это очень дорого. Стоимость аренды подходящих помещений под новые нормы растет и будет расти. Поскольку у нас маленький бар — таких ресурсов у нас нет. Закрываться пока не планируем, посмотрим, что будет дальше и как это скажется на заработке».

«Переезжать особо некуда. У нас в городе в принципе все площади распределены. Где мне взять место побольше? Где мне взять ресурс? Я честно работал, соблюдал все требования. Сейчас мне где-то нужно достать 15–20 млн рублей, чтобы открыться по новым требованиям. Это нереально,— замечает генеральный директора бара «Стирка 40°» на Казанской улице Николай Яковлев.— Я в ужасе, переходящем в истерику. Мы двадцать лет строили свое сообщество, бар открылся в 2004 году, и мы никогда никому не мешали. Сейчас же нас просто смывают в канализацию одной поправкой, которую внесли в последний момент не очень понятно почему».

«Мне очень хочется верить, что реакция будет и закон отправят на пересмотр и доработку. Но, если честно, я настроена достаточно скептически и не верю, что нас ждет что-то хорошее. Я вижу четкую взаимосвязь этого закона с электоральным циклом: пять лет назад депутаты были открыты к диалогу и заинтересованы в корректировке закона. Сейчас выглядит как будто надо отчитаться перед выборами "мы боремся за здоровье граждан". Хотя по факту как раз "наливаек" этот закон не коснется, "РосАлы" продолжат работу в обычном режиме, а вот про диджей-сеты в баре "Стирка" придется забыть»,— комментирует генеральный директор Wood bar на улице Марата Полина Миронова.

Владельцы небольших баров сдаваться не намерены, однако с сожалением отмечают, что если власть не пересмотрит закон, то вариант у них останется один — закрыться. «Пока коллеги держатся, но это тихий ужас: все ждут, надеются, что власть одумается. Но если этого не случится — волна закрытий неизбежна»,— заключает господин Илюхин.

Надежда Ярмула

Новости компаний Все