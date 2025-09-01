Песков об уничижительном подходе Запада и попытках наказать Индию
Пресс-секретарь президента РФ рассказал о переговорах Путина и Моди на ШОС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину прокомментировал двусторонние встречи Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества, заявил о попытках стран наказать Индию за покупку российской нефти и необходимости отходить от уничижительного подхода, которого придерживается Запад. Главные высказывания господина Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Об Индии и разговоре Путина с Моди в Aurus
- Есть страны, которые пытаются наказать Индию за то, что она покупает нефть из РФ. То есть за то, что она совершает коммерческие операции по коммерческим правилам международной торговли.
- Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели переговоры в российском автомобиле Aurus, потому что «это родные стены».
- Когда идет важное обсуждение, просто нет времени отрываться на переходы, переезды и так далее. Им там комфортно, и поэтому они продолжали общение.
О реакции Запада на рукопожатие Путина, Си и Моди
- Нам нужно отходить от уничижительного подхода, как это видится с Запада.
- Зачем мы себя сами ставим на голову ниже? Пусть они (представители Запада — „Ъ“) сами думают, как им это видится. Мы занимаемся своими делами и реализуем нашу повестку.
О сбое в работе GPS на самолете с Урсулой фон дер Ляйен
- Информация Financial Times о том, что РФ причастна к сбою, неверна.
О других контактах Путина на саммите ШОС
- Была встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турция и Индия — важные, партнерские для России страны.
- Путин также провел переговоры с президентами Вьетнама, Таджикистана и Узбекистана.