Песков об уничижительном подходе Запада и попытках наказать Индию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину прокомментировал двусторонние встречи Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества, заявил о попытках стран наказать Индию за покупку российской нефти и необходимости отходить от уничижительного подхода, которого придерживается Запад. Главные высказывания господина Пескова — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Об Индии и разговоре Путина с Моди в Aurus

Есть страны, которые пытаются наказать Индию за то, что она покупает нефть из РФ. То есть за то, что она совершает коммерческие операции по коммерческим правилам международной торговли.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели переговоры в российском автомобиле Aurus, потому что «это родные стены».

Когда идет важное обсуждение, просто нет времени отрываться на переходы, переезды и так далее. Им там комфортно, и поэтому они продолжали общение.

О реакции Запада на рукопожатие Путина, Си и Моди

Нам нужно отходить от уничижительного подхода, как это видится с Запада.

Зачем мы себя сами ставим на голову ниже? Пусть они (представители Запада — „Ъ“) сами думают, как им это видится. Мы занимаемся своими делами и реализуем нашу повестку.

О сбое в работе GPS на самолете с Урсулой фон дер Ляйен

Информация Financial Times о том, что РФ причастна к сбою, неверна.

О других контактах Путина на саммите ШОС

Была встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турция и Индия — важные, партнерские для России страны.

Путин также провел переговоры с президентами Вьетнама, Таджикистана и Узбекистана.

Эрдни Кагалтынов