Самозапрет на получение кредитов оформили около 49 тыс. жителей Дона
За три дня действия закона, позволяющего гражданам РФ ограничить себя в получении кредитов, этой возможностью воспользовались около 49 тыс. жителей Ростовской области. Об этом сообщил портал donnews со ссылкой на Объединенное кредитное бюро.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
По данным этой организации, в целом по России самозапрет на кредиты оформили порядка 2,7 млн человек. Наибольшую активность проявили потенциальные заемщики в Москве – почти 188 тыс. человек. Ростовская область по числу самозапретов стала четвертой среди регионов страны.
Закон вступил в действие с 1 марта. По замыслу его авторов, он затруднит деятельность мошенников, которые обманом вынуждают граждан брать кредиты и отдавать деньги преступникам.