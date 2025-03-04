Самозапрет на получение кредитов оформили около 49 тыс. жителей Дона

За три дня действия закона, позволяющего гражданам РФ ограничить себя в получении кредитов, этой возможностью воспользовались около 49 тыс. жителей Ростовской области. Об этом сообщил портал donnews со ссылкой на Объединенное кредитное бюро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По данным этой организации, в целом по России самозапрет на кредиты оформили порядка 2,7 млн человек. Наибольшую активность проявили потенциальные заемщики в Москве – почти 188 тыс. человек. Ростовская область по числу самозапретов стала четвертой среди регионов страны.

Закон вступил в действие с 1 марта. По замыслу его авторов, он затруднит деятельность мошенников, которые обманом вынуждают граждан брать кредиты и отдавать деньги преступникам.

Сергей Иванов