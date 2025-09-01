Минприроды подтвердило факт загрязнении реки «Ростовводоканалом»

Специалисты Минприроды подтвердили возможный факт слива неочищенных сточных вод в реку Кизитеринка в районе парка Авиаторов в Ростове-на-Дону с территории КНС АО «Ростовводоканал». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Минэкологии Татарстана, Коммерсантъ Фото: Минэкологии Татарстана, Коммерсантъ

«Учитывая, что объект, эксплуатируемый АО «Ростовводоканал», подлежит федеральному государственному экологическому контролю (надзору), информация направлена в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора»,— отметили в Минприроды.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что специалисты министерства подтвердили факт слива нечистот в ручей Быстрый на территории Батайска, они направили публикацию местных жителей в администрацию Батайска — для обследования ручья на всем его протяжении и ликвидации выявленных нарушений.

Наталья Белоштейн