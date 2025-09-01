Социальное государство рассорило партнеров

Вопрос о том, может ли Германия позволить себе оставаться социальным государством, стал предметом ожесточенных споров внутри правящей коалиции в преддверии начала законодательного сезона. Канцлер Фридрих Мерц вновь заявил, что страна живет не по средствам, а министр труда и сопредседатель Социал-демократической партии (СДПГ) Бербель Бас назвал это «чушью собачьей». Спустя четыре месяца после прихода к власти правящая коалиция сталкивается с кризисом, масштаб которого сопоставим с историей печально известной ссоры канцлера Олафа Шольца с главой Минфина Кристианом Линднером, приведшей к распаду прежней, «светофорной» коалиции. В обоих случаях причиной конфликта стала нехватка бюджетных средств.

Говорить о двух поездах, несущихся навстречу друг другу, пока рано, но разногласия в коалиции христианских и социальных демократов с социал-демократами стремительно набирают обороты. «Большая коалиция», как когда-то при Ангеле Меркель, объединившись под руководством Фридриха Мерца, обещала стать работоспособным союзом на контрасте с предшественниками. «Светофорная» коалиция Олафа Шольца запомнилась немецким избирателям постоянными разногласиями среди трех правящих партий (СДПГ, «Зеленых» и либералов) и в итоге не дожила до положенного срока.

В конце 2024 года Олаф Шольц уволил министра финансов и лидера либералов Кристиана Линднера именно из-за разногласий по бюджету. Теперь бюджет страны стал камнем преткновения для ХДС/ХСС и СДПГ.

За четыре месяца у власти «большая коалиция» успела заработать репутацию не союзников, а соперников, взгляды которых на устройство Германии расходятся сильнее, чем ожидалось на этапе коалиционных переговоров. Немецкие СМИ не раз задавались вопросом о ее жизнеспособности, но «непримиримых партнеров» удерживает один ключевой фактор: в случае неудачи это будет не просто распад правительства, а фактически конец эпохи традиционных партий.

Партийные лидеры рассчитывали сделать шаг в сторону единства на заседании коалиционного комитета, запланированном на среду, 3 сентября. Однако к этой встрече они подойдут практически в предкризисном состоянии, какого не было за все время их нахождения у власти.

Конфликт начал разгораться, когда ХДС/ХСС и СДПГ подошли к обсуждению вопроса сокращения дефицита бюджета. Вице-канцлер, министр финансов и сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль высказал идею повышения налогов на богатых (см. “Ъ” от 19 августа), но встретил резкое сопротивление со стороны ХДС/ХСС. Фридрих Мерц подвел под этим предложением черту: «У нас есть коалиционное соглашение, и в этом коалиционном соглашении мы договорились, что налоги не будут повышены. Это коалиционное соглашение остается в силе». По его словам, если бы документ предусматривал такую меру, ни он, ни лидер ХСС и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер не согласились бы его подписать.

Позднее Фридрих Мерц сделал сенсационное заявление, которое подлило масла в огонь.

«Государство всеобщего благосостояния в том виде, в каком оно у нас есть сегодня, больше не может финансироваться за счет наших экономических достижений»,— сказал он 25 августа.

А через несколько дней на съезде ХДС в Бонне он развил свою мысль, отметив, что Германия «годами живет не по средствам». Канцлер призвал готовиться к реформе социального обеспечения и подчеркнул, что в стране есть 3 млн безработных, хотя вакантными остаются сотни тысяч рабочих мест.

Не прошло и суток, как со стороны сопредседателя СДПГ и министра труда Бербель Бас последовал крайне резкий ответ. «Дискуссия о том, что мы больше не можем позволить систему социального страхования и социальное государство — я заранее извиняюсь за выражение, просто чушь собачья»,— сказала она в воскресенье на съезде молодежного крыла социал-демократов, отметив при этом необходимость реформ. К ней присоединился исполнительный директор парламентской фракции СДПГ в Бундестаге Йоханнес Фехнер, призвавший канцлера не гнаться за «сиюминутными заголовками».

В понедельник, 1 сентября, в спор вступил Маркус Зёдер. На страницах газеты Augsburger Allgemeine он призвал к «жестким реформам» системы соцобеспечения и сокращению пособий для безработных. «Те, кто работает, должны получать больше, чем те, кто не работает или никогда не платил в систему социального обеспечения»,— заявил он, указав, что половина получателей пособия не имеют гражданства ФРГ. Таким образом, по его словам, складывается ситуация, когда немцы обеспечивают жизнь в стране иностранцев.

В этой атмосфере 1 сентября был дан старт работе созванной правительством комиссии, которая до конца года должна представить предложения по реформированию системы пособий по безработице, жилищных льгот и детских пособий. Предполагается, что новые меры будут реализованы уже в начале 2026 года, чтобы компенсировать прогнозируемый дефицит бюджета в €30 млрд. Давление на членов комиссии со всех сторон ожидается колоссальное: позиции партнеров по коалиции крайне далеки друг от друга, а дискуссия в СМИ лишь усиливает поляризацию. Найти компромисс в такой ситуации будет крайне непросто, и от готовности партнеров прийти к общему решению зависит жизнеспособность правительства. Пойдет ли оно по пути «светофорного» правительства Шольца или выберется из кризиса, покажут ближайшие месяцы.

