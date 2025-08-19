Берлин считает чужие миллионы

Внутри правящей коалиции ФРГ назревает новый раскол. На этот раз из-за идеи социал-демократов повысить налоги на богатых, чтобы закрыть многомиллиардный дефицит бюджета. Блок христианских и социальных демократов решительно против: в коалиционном соглашении такой меры нет. Зато там зафиксировано обещание снизить налоги для малообеспеченных граждан. Новый виток напряженности грозит усилить поляризацию, с которой правительство Фридриха Мерца сталкивается с самого начала своего срока.

Когда ХДС/ХСС и СДПГ заключали коалиционное соглашение, они сознательно обошли ряд принципиальных вопросов, по которым могли возникнуть разногласия. Теперь, после прохождения 100-дневного рубежа, эти отложенные противоречия начинают проявляться. Одним из них стал вопрос о повышении налогов для состоятельных граждан как способе сокращения дефицита бюджета.

Дыра образовалась еще при правительстве Олафа Шольца, а после волевого решения Фридриха Мерца существенно увеличить расходы на оборону может вырасти в разы.

По прогнозам Минфина, к 2029 году дефицит достигнет €144 млрд, если не будут приняты срочные меры. На этом фоне нынешний дефицит в €22 млрд выглядит скромным.

Вице-канцлер и министр финансов Ларс Клингбайль (СДПГ) в вышедшем в воскресенье, 17 августа, интервью телеканалу ZDF Berlin заявил, что не исключает возможности повышения налогов для богатых и обеспеченных граждан. Он напомнил, что одно из основных убеждений социал-демократов заключается в том, что люди с высокими доходами и активами могут и должны вносить больший вклад в развитие немецкого общества. Коалиционное соглашение, по его словам, не меняет позиции СДПГ. Также он упрекнул лидера ХСС и премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера за обещание не повышать налоги. «Господин Зёдер сам поспособствовал росту дефицита бюджета своими проектами»,— заметил Клингбайль.

Действительно, инициативы лидера ХСС по снижению НДС для ресторанного бизнеса, субсидированию дизельного топлива для сельхозсектора и дополнительным материнским выплатам стоили стране несколько миллиардов евро. Сейчас, по словам вице-канцлера, самое время собраться и решить, как закрывать брешь.

Не оставил он без внимания и министра экономики Катерину Райхе (ХДС), недавно призвавшую немцев «работать больше и дольше» в связи с угрозами пенсионной системе.

Клингбайль отметил, что подобные призывы чаще всего звучат от обеспеченных людей (сама Райхе сделала успешную бизнес-карьеру) и что это не та дискуссия, которая должна вестись в стране по вопросу пенсий.

Блок ХДС/ХСС воспринял слова Клингбайля в штыки. Глава канцелярии и доверенное лицо Мерца Торстен Фрай в комментарии Rheinische Post напомнил, что в коалиционном соглашении нет ни слова о повышении налогов, зато зафиксировано обещание снизить налоговую нагрузку на средний класс и малообеспеченных граждан. Его поддержал и глава парламентской фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан. «Сейчас даже не время рассматривать повышение налогов. Коалиция должна довольствоваться имеющимися ресурсами»,— подчеркнул он, добавив, что приоритетом должно быть сокращение социальных пособий. Генсек ХСС Мартин Хубер в беседе с Bild назвал предложение Клингбайля «нецелесообразным».

Тем временем экономист Стефан Бах из Немецкого института экономических исследований представил газете TAZ расчеты того, сколько денег могла бы принести инициатива социал-демократов. Речь идет о введении налога в размере 2% для сверхбогатых — тех, чьи активы превышают €100 млн. Под действие налога подпадали бы около 400 тыс. домохозяйств. Даже при ставке 1%, утверждает Бах, бюджет ФРГ пополнился бы на €35 млрд, что перекроет планируемый дефицит в €30 млрд к 2027 году. Другой вариант предусматривает повышение подоходного налога: с 42% до 47% для одиноких граждан с доходом выше €68 тыс. в год и с 47% до 49% для тех, кто зарабатывает свыше €278 тыс. Для супружеских пар лимиты увеличиваются вдвое. По расчетам эксперта, это также обеспечило бы миллиарды евро поступлений в бюджет.

Реальная дискуссия начнется не раньше осени, когда Бундестаг выйдет с летних каникул. И это будет лишь одна из проблем, с которыми предстоит столкнуться коалиции: нерешенным остается вопрос о назначении судей в Конституционный суд, а также инициатива СДПГ заново подтвердить коалиционное соглашение, основы которого, по мнению представителей этой партии, были нарушены.

