Культповестка

ВЫСТАВКИ

«Красная Москва. Женщина в большом городе»

Дата: до 19 октября Место: Центр «Зотов»

Выставка, посвященная развитию парфюмерной индустрии в СССР 1920–1930-х годов. Кураторы сделали акцент на исследовании обонятельных впечатлений того времени, собрав около 400 свидетельств о запахах того времени: от промышленных ароматов до парфюмерных композиций. Особое внимание уделено созданию культового аромата «Красная Москва», который довольно быстро стал визитной карточкой советской парфюмерии. Визуальная часть включает работы Юрия Пименова, Константина Юона и других художников, а также предметы быта из 25 музеев и частных коллекций.

Александр Осмёркин «Женский портрет в розовом» Самуил Адливанкин «Русаковский трамвай» Журнал «Домашняя портниха». № 4, лето 1926 Крем от веснушек «Красота», этикетка, Госфабр. ТЭЖЭ. 1930-е Иосиф Гурвич, «Арест Дзержинским спекулянтов при НЭПе» (из серии IV «Феликс Дзержинский») 1920-е годы Валентина Ходасевич, эскиз обложки к журналу «Искусство одеваться» (№8). Конец 1920-х Юлия Разумовская, Натюрморт Иван Спасский. «Натурщица Глазова». 1927 Упаковка кремов. «Крем молочный. Крем Леда»

«Илья Машков. Авангард. Китч. Классика»

Дата: до 26 октября Место: Третьяковская галерея

Третьяковская галерея открывает масштабную ретроспективу Ильи Машкова (1881–1944), объединяющую около 200 произведений из российских и зарубежных собраний. Экспозиция охватывает ключевые периоды его творчества: от радикальных экспериментов «Бубнового валета» до поздних работ в духе соцреализма. Проект демонстрирует метод Машкова, направленный на синтез авангарда с традиционной живописью — через него можно проследить трансформацию русского искусства первой половины XX века. К выставке также выпущен каталог с архивными материалами, технологическими исследованиями и ранее не публиковавшимися документами из фондов галереи.

Илья Машков «Клубника и белый кувшин». 1943 год Илья Машков «Автопортрет». 1911 год Илья Машков «Натюрморт с фарфоровыми статуэтками». 1922 год Илья Машков «Дама с китаянкой. Портрет Е.И. Киркальди». 1910 год Илья Машков «Снедь московская: хлебы». 1924 год Илья Машков «Снедь московская: мясо, дичь». 1924 год Илья Машков «Портрет Е.И. Курлянда». 1909 год Илья Машков «Портрет В.П. Виноградовой». 1909 год Илья Машков «Италия. Нерви. Пейзаж с акведуком». 1913 год

«Не только Брейгель»

Дата: до 12 октября Место: ГМИИ имени А. С. Пушкина

Пушкинский музей представляет выставку, посвященную издательству «На четырех ветрах» — первому крупному европейскому гравюрному предприятию, основанному Иеронимом Коком в XVI веке. В экспозиции демонстрируются гравюры, выполненные по оригиналам Рафаэля, Бронзино и Питера Брейгеля-старшего. Проект исследует трансформацию визуальной культуры Европы, где гравюры издательства выполняли функцию, сопоставимую с современной фотографией. Выставка прослеживает влияние предприятия Кока на формирование художественного рынка и распространение ренессансных идей в Северной Европе.

Гравер Якоб ван дер Хейден, автор композиции Питер Брейгель «Терпение» (Из серии «Семь добродетелей») Гравер Якоб ван дер Хейден, автор композиции Питер Брейгель «Гордыня» (Из серии «Семь смертных грехов») Гравер Франс Хёйс, автор рисунка Питер Брейгель, из серии «Морские суда» Гравер Якоб ван дер Хейден, автор композиции Питер Брейгель «Зависть» (Из серии «Семь смертных грехов») Автор и гравер Иероним Кок, «Римские руины» (Термы Антонина Пия). Из серии «Римские руины» Гравер Иероним Кок, автор композиции Маттейс Кок, «Пейзаж с Леандром и Геро». Из серии «Пейзажи с библейскими и мифологическими сценами» Гравер Дирк Корнхерт, автор композиции Мартен ван Хемскерк «Триумф Давида» из серии «Триумф терпения» (лист 4) Гравер Корнелис Корт, автор композиции Франс Флорис де Вриндт «Лесная нимфа». Лист 6 из серии «Пасторальные нимфы и богини» Гравер Корнелис Корт, автор композиции Франс Флорис де Вриндт «Палес, богиня пастухов», из серии «Нимфы и боги» Неизвестный гравер, автор рисунка Питер Брейгель «Пейзаж с кающейся Магдалиной»

ТЕАТР

«Дон Жуан, или Наказанный развратник»

Дата: 5, 6 и 7 сентября Место: Большой театр

На Камерной сцене проходит знаковая постановка «Дон Жуана» Моцарта в оригинальной режиссуре Бориса Покровского. Спектакль, поставленный мастером более 30 лет назад, возвращает авторскую трактовку оперы как dramma giocoso («веселой драмы») с акцентом на моральном возмездии главному герою. Покровский настаивал на прочтении Дон Жуана не как романтического бунтаря, а как воплощения социального зла и циничного аристократа. Современная версия в точности повторяет замысел Бориса Покровского. Главные партии исполняют Роман Бобров, Ирина Алексеенко и другие.

Опера «Дон Жуан, или Наказанный развратник» Фото: Татьяна Спиридонова

«Бег»

Дата: 13 сентября Место: МХТ имени А. П. Чехова

15 мая 2019 года, в день рождения Михаила Булгакова, МХТ имени А. П. Чехова представил премьеру спектакля «Бег» в постановке Сергея Женовача. Эта историческая постановка стала первой в истории театра интерпретацией пьесы, написанной Булгаковым специально для МХАТа в 1928 году, но запрещенной цензурой и впервые увидевшей свет только в 1957 году на другой сцене. Для Женовача это была вторая работа с булгаковской драматургией в Художественном театре после десятилетнего успешного проката «Белой гвардии», где уже намечались мотивы, получившие полное развитие в «Беге». В главных ролях — Михаил Пореченков, Игорь Верник и другие.

Спектакль «Бег» Фото: Екатерина Цветкова / PhotoXpress

«Почему я?»

Дата: 17 сентября Место: ДК имени Зуева

«Почему я?» — моноспектакль Ирины Горбачевой. Камерная постановка о женской идентичности, построенная на личных воспоминаниях. Проект исследует ключевые моменты, формирующие человека: любовь, воспоминания, стремление к цели и бытовой абсурд. Режиссер Андрей Фомин в соавторстве с Сергеем Яковлевым вплели частные истории из жизни Горбачевой в повествование, которое в первую очередь остается драматическим спектаклем — пускай и основанным на живом опыте. Также пройдет показ 29 сентября в МДМ.

«Вальс-бостон»

Дата: с 6 по 30 сентября Место: Театр эстрады

Мюзикл, написанный по мотивам песен Александра Розенбаума. В центре сюжета — история главного героя в Ростове-на-Дону 1920-х годов. Студент-медик спасает жизнь вора и открывает новый для себя мир криминала. Режиссером мюзикла выступил Михаил Миронов — он уже поставил мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой», ставший одним из главных театральных событий прошедших лет.

Мюзикл «Вальс-бостон»

СПОРТ

XX Открытый чемпионат России по поло

Дата: 6 сентября Место: Московский поло-клуб

Московский поло-клуб проводит юбилейный, XX Открытый чемпионат России по конному поло — ключевое событие в календаре российского конного спорта. Мероприятие вернулось в Россию в 2003 году вместе с открытием клуба. В рамках турнира запланированы официальные игры с профессиональным судейством, церемония награждения и образовательная программа для зрителей — объяснение правил и особенностей игры для тех, кто посещает мероприятие впервые. Организаторы сохраняют баланс между спортивной составляющей и деловым форматом мероприятия, создавая площадку для профессионального общения и популяризации поло. Дресс-код турнира предполагает коктейльные костюмы и платья, дамам рекомендуется захватить с собой шляпы.