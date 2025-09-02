Культповестка
ВЫСТАВКИ
«Красная Москва. Женщина в большом городе»
Дата: до 19 октября
Место: Центр «Зотов»
Выставка, посвященная развитию парфюмерной индустрии в СССР 1920–1930-х годов. Кураторы сделали акцент на исследовании обонятельных впечатлений того времени, собрав около 400 свидетельств о запахах того времени: от промышленных ароматов до парфюмерных композиций. Особое внимание уделено созданию культового аромата «Красная Москва», который довольно быстро стал визитной карточкой советской парфюмерии. Визуальная часть включает работы Юрия Пименова, Константина Юона и других художников, а также предметы быта из 25 музеев и частных коллекций.
«Илья Машков. Авангард. Китч. Классика»
Дата: до 26 октября
Место: Третьяковская галерея
Третьяковская галерея открывает масштабную ретроспективу Ильи Машкова (1881–1944), объединяющую около 200 произведений из российских и зарубежных собраний. Экспозиция охватывает ключевые периоды его творчества: от радикальных экспериментов «Бубнового валета» до поздних работ в духе соцреализма. Проект демонстрирует метод Машкова, направленный на синтез авангарда с традиционной живописью — через него можно проследить трансформацию русского искусства первой половины XX века. К выставке также выпущен каталог с архивными материалами, технологическими исследованиями и ранее не публиковавшимися документами из фондов галереи.
«Не только Брейгель»
Дата: до 12 октября
Место: ГМИИ имени А. С. Пушкина
Пушкинский музей представляет выставку, посвященную издательству «На четырех ветрах» — первому крупному европейскому гравюрному предприятию, основанному Иеронимом Коком в XVI веке. В экспозиции демонстрируются гравюры, выполненные по оригиналам Рафаэля, Бронзино и Питера Брейгеля-старшего. Проект исследует трансформацию визуальной культуры Европы, где гравюры издательства выполняли функцию, сопоставимую с современной фотографией. Выставка прослеживает влияние предприятия Кока на формирование художественного рынка и распространение ренессансных идей в Северной Европе.
ТЕАТР
«Дон Жуан, или Наказанный развратник»
Дата: 5, 6 и 7 сентября
Место: Большой театр
На Камерной сцене проходит знаковая постановка «Дон Жуана» Моцарта в оригинальной режиссуре Бориса Покровского. Спектакль, поставленный мастером более 30 лет назад, возвращает авторскую трактовку оперы как dramma giocoso («веселой драмы») с акцентом на моральном возмездии главному герою. Покровский настаивал на прочтении Дон Жуана не как романтического бунтаря, а как воплощения социального зла и циничного аристократа. Современная версия в точности повторяет замысел Бориса Покровского. Главные партии исполняют Роман Бобров, Ирина Алексеенко и другие.
«Бег»
Дата: 13 сентября
Место: МХТ имени А. П. Чехова
15 мая 2019 года, в день рождения Михаила Булгакова, МХТ имени А. П. Чехова представил премьеру спектакля «Бег» в постановке Сергея Женовача. Эта историческая постановка стала первой в истории театра интерпретацией пьесы, написанной Булгаковым специально для МХАТа в 1928 году, но запрещенной цензурой и впервые увидевшей свет только в 1957 году на другой сцене. Для Женовача это была вторая работа с булгаковской драматургией в Художественном театре после десятилетнего успешного проката «Белой гвардии», где уже намечались мотивы, получившие полное развитие в «Беге». В главных ролях — Михаил Пореченков, Игорь Верник и другие.
«Почему я?»
Дата: 17 сентября
Место: ДК имени Зуева
«Почему я?» — моноспектакль Ирины Горбачевой. Камерная постановка о женской идентичности, построенная на личных воспоминаниях. Проект исследует ключевые моменты, формирующие человека: любовь, воспоминания, стремление к цели и бытовой абсурд. Режиссер Андрей Фомин в соавторстве с Сергеем Яковлевым вплели частные истории из жизни Горбачевой в повествование, которое в первую очередь остается драматическим спектаклем — пускай и основанным на живом опыте. Также пройдет показ 29 сентября в МДМ.
«Вальс-бостон»
Дата: с 6 по 30 сентября
Место: Театр эстрады
Мюзикл, написанный по мотивам песен Александра Розенбаума. В центре сюжета — история главного героя в Ростове-на-Дону 1920-х годов. Студент-медик спасает жизнь вора и открывает новый для себя мир криминала. Режиссером мюзикла выступил Михаил Миронов — он уже поставил мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой», ставший одним из главных театральных событий прошедших лет.
СПОРТ
XX Открытый чемпионат России по поло
Дата: 6 сентября
Место: Московский поло-клуб
Московский поло-клуб проводит юбилейный, XX Открытый чемпионат России по конному поло — ключевое событие в календаре российского конного спорта. Мероприятие вернулось в Россию в 2003 году вместе с открытием клуба. В рамках турнира запланированы официальные игры с профессиональным судейством, церемония награждения и образовательная программа для зрителей — объяснение правил и особенностей игры для тех, кто посещает мероприятие впервые. Организаторы сохраняют баланс между спортивной составляющей и деловым форматом мероприятия, создавая площадку для профессионального общения и популяризации поло. Дресс-код турнира предполагает коктейльные костюмы и платья, дамам рекомендуется захватить с собой шляпы.