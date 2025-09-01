Детско-спортивную площадку в Сочи сдадут в сентябре

Мэр Сочи Андрей Прошунин осмотрел ход реконструкции детско-спортивной площадки на улице Политехнической. Проект реализуется по обращениям местных жителей, которые сообщили главе о необходимости обновления устаревшей площадки возле дома 42.

Работы по капитальной реконструкции объекта начались в июне при поддержке городской администрации и представителей социально ответственного бизнеса. На данный момент они завершены на 80%.

Площадь земельного участка составляет 430 «квадратов». Территория была отсыпана щебнем и забетонирована. По периметру специалисты установили ограждение и смонтировали систему ливнеотвода.

«Вижу, что все инженерные мероприятия проведены и основная часть работ уже выполнена. Хочу выразить слова благодарности жителям за их активную гражданскую позицию. Такие детские спортивные площадки, если позволяет рельеф и наличие свободных участков, должны быть у каждого многоквартирного дома. Обязательно предусмотрим здесь, помимо игрового оборудования, установку камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный город»», — заявил Андрей Прошунин.

Новая детско-спортивная площадка будет разделена на два сектора и оснащена безопасным покрытием. На территории разместятся зона для воркаута, волейбольные стойки и баскетбольные кольца, игровые локации для малышей.

Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на первую половину сентября.

