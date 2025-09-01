Венгрия с начала года получила от России более 5 млрд кубометров газа

Венгрия в 2025 году получит от России рекордный объем газа, прогнозирует глава венгерского МИДа Петер Сийярто. По его словам, с начала года в Венгрию поступило более 5 млрд куб. м российского газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Господин Сийярто поднял эту тему на встрече с главой Минэнерго Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович. Венгерский министр рассказал, что в день из России в страну поступает рекордный объем газа — порядка 21 млн куб. м.

«К концу года будет побит новый рекорд. Никогда еще по газопроводу "Турецкий поток" в Венгрию не поступало столько газа за год»,— отметил Петер Сийярто (цитата по «РИА Новости»).

В 2024 году Россия поставила в Венгрию рекордные 8,6 млрд куб. м газа. В июне господин Сийярто в рамках ПМЭФ сообщал, что в 2025 году Венгрия планирует импортировать 8–8,5 млрд куб. м российского газа. Он отмечал, что доля европейского импорта энергоносителей из России сократилась на 85–90%.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Пошлины надавили на газ».