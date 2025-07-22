Венгрия выступает против дальнейшего отказа от российских энергоносителей

Москва утратила энергетическое влияния на Европу, дальнейший отказ от ее нефти и газа не целесообразен. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, доля европейского импорта энергоносителей из России сократилась на 85-90%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Он заявил, что план Еврокомиссии REPowerEU (господин Сийярто называет его «планом Зеленского»), предполагающий полный отказ от нефти и газа из России к концу 2027 года, приведет к разрушению энергетической безопасности Венгрии.

«Честно говоря, мне все равно, что думают русские о нашей позиции. — сказал министр на встрече с послами ЕС в Будапеште. — Мне также все равно, что думает Буркина-Фасо, мне все равно, что думает Австралия. Мы против концепции REPowerEU, потому что она противоречит интересам Венгрии» (цитата по венгерскому информагентству MTI).

Петер Сийярто объяснил, что после отказа от российских энергоносителей расходы на коммунальные услуги в Венгрии увеличатся в несколько раз. «Поэтому для меня энергоснабжение не имеет ничего общего с политикой, это вопрос математики и физики»,— подчеркнул он.

Ранее против стратегии REPowerEU выступили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо. Они потребовали от ЕС исключить их из своего плана или предоставить бюджеты для преодоления зависимости от российского топлива.

18 июля Евросоюз принял 18-й пакет санкций против России. Он несколько раз блокировался Словакией. По данным DPA, Словакия сняла вето, получив заверения, что ей не грозят экономические последствия.