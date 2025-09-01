Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Игорь Осинькин назначен главным тренером футбольного клуба «Сочи»

Игорь Осинькин сменил испанца Роберта Морено на посту главного тренера футбольного клуба «Сочи». Об этом газете «Спорт-Экспресс» сообщил президент команды Борис Ротенберг.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

В семи турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» набрал одно очко и занимает последнее место в турнирной таблице. Также команда потерпела два поражения в матчах группового этапа «пути РПЛ» Fonbet Кубка России.

«Все видели, что получился провальный сезон, что Роберт Морено не справился с задачей, которая ему была поставлена. Хотя он старался, но, видно, его испанский менталитет не дал ему такой возможности», — заявил господин Ротенберг. По его словам, Игорь Осинькин «будет работать и общаться с каждым спортсменом так, чтобы игрок во время матча находился в нужном месте в нужный момент».

Последним местом работы Игоря Осинькина были самарские «Крылья Советов». Специалист возглавлял команду с 2020 по 2025 год. Под его руководством клуб дошел до финала Кубка России в сезоне-2020/21. В прошлом сезоне РПЛ «Крылья Советов» заняли десятое место.

Роберт Морено руководил «Сочи» с декабря 2023 года. По итогам сезона-2023/24 команда опустилась во второй по силе дивизион страны — Первую лигу. Через год «Сочи» вернулся в РПЛ, обыграв в стыковых матчах «Пари Нижний Новгород».

Таисия Орлова

