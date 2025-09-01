В Самаре двое детей потеряли сознание на линейке в школе

Двое детей потеряли сознание во время линейки в самарской школе №29 в понедельник, 1 сентября. Это произошло из-за сильной жары, сообщили очевидцы.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Одного из детей, мальчика, унес с линейки его отец. Другому ребенку, учащейся одного из классов, вызвали реанимацию. Оба ребенка живы.

Также 1 сентября на линейке в лицее в Октябрьском сельском лицее в Ульяновской области стало плохо девочке, ученице 2012 года рождения. Она потеряла сознание, ее госпитализировали, и она умерла в больнице. Следствие и прокуроры проводят проверку.

Георгий Портнов