В Самаре двое детей потеряли сознание на линейке в школе
Двое детей потеряли сознание во время линейки в самарской школе №29 в понедельник, 1 сентября. Это произошло из-за сильной жары, сообщили очевидцы.
Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ
Одного из детей, мальчика, унес с линейки его отец. Другому ребенку, учащейся одного из классов, вызвали реанимацию. Оба ребенка живы.
Также 1 сентября на линейке в лицее в Октябрьском сельском лицее в Ульяновской области стало плохо девочке, ученице 2012 года рождения. Она потеряла сознание, ее госпитализировали, и она умерла в больнице. Следствие и прокуроры проводят проверку.