Южная Корея выключила «Голос свободы» для Северной Кореи впервые за 15 лет

Министерство национальной обороны Республики Корея остановило вещание радиостанции «Голос свободы», которая транслировала программы для жителей Северной Кореи. Это произошло впервые с 2010 года. Как сообщает The Korea Herald со ссылкой на заявление министерства, отключение является «частью мер по снижению военной напряженности между Югом и Севером».

Радиостанция «Голос свободы» была запущена в 1962 году Министерством обороны Южной Кореи. Она транслирует на Северную Корею программы пропагандистского содержания с критикой северокорейских властей, новостями о жизни в Южной Корее и музыку K-pop. За время существования «Голос свободы» останавливал вещание несколько раз, когда отношения между двумя странами несколько улучшались. В прошлый раз вещание было остановлено в 2004 году и возобновлено в 2010-м, после того как северокорейской торпедой был потоплен корабль ВМС Южной Кореи «Чхонан».

Нынешнему отключению вещания «Голоса свободы» предшествовали заявления нового главы Южной Кореи Ли Чжэ Мёна о необходимости возвращения отношений с соседями в нормальное русло. Президент распорядился прекратить запуск через границу воздушных шаров с пропагандистскими листовками и прекратить трансляции через громкоговорители на границе с Северной Кореей.

Алена Миклашевская