Стоимость серебра выросла до максимума за 14 лет

Цена декабрьского фьючерса на серебро в ночь на 1 сентября по Москве на бирже Comex достигала $41,48 за тройскую унцию. Уровень $40 был преодолен впервые с 14 сентября 2011 года.

Одновременно росла стоимость золота, установлен новый максимум цены. Фьючерсы с поставкой в декабре дорожали до $3552,32 за тройскую унцию.

За первые шесть месяцев текущего года стоимость золота выросла на 26%. Во втором полугодии Всемирный золотой совет прогнозирует дальнейший рост на 5%.

За счет чего растут котировки на драгметалл — в материале «Ъ».