Золотой нестандарт
Каких показателей и за счет чего достигают котировки на драгметалл
Цены на золото установили новый исторический рекорд на фоне пошлин США. Котировки декабрьских фьючерсов на Чикагской бирже выросли более чем на 2% и на пике достигали $3,534 за унцию. Так рынок отреагировал на американские тарифы в отношении импорта слитков весом в 1 кг. Значительная часть золота хранится и перерабатывается в Швейцарии, в отношении которой Трамп ввел пошлины в 39%. По данным СМИ, рынок был уверен, что актив войдет в категорию товаров, освобожденных от тарифов. Однако газета Financial Times со ссылкой на разъяснительное письмо таможенной службы США сообщила, что на слитки исключение не распространяется.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Пока резкий скачок цен на золото фиксируют только на американской бирже. Однако в долгосрочной перспективе решение может серьезно сказаться на мировой экономике в целом, считает начальник аналитического отдела компании «Риком-Траст» Олег Абелев: «В Швейцарии ключевой хаб золота. Это примерно 70% мирового драгметалла, который проходит через нее, включая золото из Африки, России и других государств. США из этой европейской страны импортируют довольно большие объемы, несколько сотен тонн в год. Если пошлины сделают поставки дороже, то Америка станет искать альтернативные источники — Канада, Австралия, но это займет время. Кроме того, это удар по швейцарским аффинажным заводам: Valcambi, PAMP, Argor-Heraeus. Они зависят от контрактов с американцами. Если спрос снизится, то это сильно ударит по доходам этих предприятий и приведет к снижению мощностей.
Также это риск для банков и инвесторов. Поскольку этот драгметалл всегда был, есть и будет ключевым активом и для фондов, и для кредитных организаций, усложнение его логистики увеличивает премии за физическое золото, то есть оно станет дороже, и это подтолкнет инвесторов к альтернативам в виде криптовалют, фьючерсов, ETF и так далее. Краткосрочно, в ближайшие несколько недель цена золота может продолжить рост. Среднесрочно, если в США найдут замену Швейцарии, в чем, честно говоря, я сильно сомневаюсь, котировки, наверное, стабилизируются.
В долгосрочной перспективе Швейцария может потерять часть своего влияния на рынок золота. То есть попытка его глобального передела со стороны США есть. В первую очередь им это нужно по причине стимулирования внутреннего рынка, развития аффинажного производства в самой Америке.
Такие компании, как Johnson Matthey, например, которые испытывали большие проблемы в последние годы из-за низкого объема производства, вероятно, после таких мер будут активно его наращивать. И плюс политическое давление. Швейцария — это страна, которая сохраняет нейтралитет, но в последние годы она сильно критиковалась за торговлю золотом с Россией. Возможно, США как-то пытаются ограничить "серую" схему».
Килограммовые слитки — основная часть золотого экспорта из Швейцарии в США. Западные СМИ считают, что новые пошлины станут серьезным ударом по экономике европейской страны. Впрочем, пострадать могут и американские банки, которые в качестве обеспечения обычно использовали именно швейцарские слитки. Это, в свою очередь, скажется и на глобальном рынке драгоценных металлов. Котировки на золото, скорее всего, будут расти до конца лета, полагает аналитик группы компаний «МонетаИнвест» Роман Отливанчик: «Западная пресса отмечала, что против Швейцарии могут быть введены пошлины. Страна при этом является аффинажным центром, где стандарт LBMA переливается в стандарт Нью-Йорка, там разница в 12,3 кг. И Швейцария таким образом выступала посредником между Лондоном и Нью-Йорком. Но во время пандемии COVID-19 появился такой формат, что золото, которое находится в столице Великобритании, принимается в качестве обеспечения для торговли на бирже CommEX. До сих пор эти хранилища учитываются в соответствующих отчетах. Позиция Трампа, видимо, такова, что "прокладка" между Лондоном и Нью-Йорком с точки зрения такого стратегического актива, как золото, не нужна. Тем более Швейцария является родиной Базельского комитета по банковскому надзору, форума в Давосе и всех программ, связанных с глобалистами.
Американцы хотят снизить роль этой юрисдикции, тем более она потеряла свой статус в качестве независимого центра. Так что в США к стране относятся, скорее всего, как и к Европе в целом.
Таким образом из-за логистического момента, который сейчас складывается на рынке драгметаллов и возможного дефицита по поставкам на CommEX, возник такой скачок цен. Можно говорить, что в августе не исключена паника на рынке драгметаллов. Об этом несколько месяцев назад говорил известный аналитик Мартин Армстронг. А более точно — все выпадает на 18 августа. Мы туда движемся. Паника, ко всему прочему, на рынке золота связана и с геополитикой. Каждый день она приносит новые сюрпризы. Поэтому по этому активу перспективы очень большие, многие предсказывают и $4 тыс. за унцию».
Как пишет Bloomberg, с начала года золото подорожало более чем на четверть. Среди причин агентство называет торговую войну Трампа, геополитические конфликты, рост закупок со стороны центральных банков и ожидания снижения ставки Федеральной резервной системой США. Предыдущий рекорд цен на золото фиксировали в апреле. Тогда котировки фьючерсов поднимались до $3509 за унцию.