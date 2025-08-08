Золотой нестандарт

Цены на золото установили новый исторический рекорд на фоне пошлин США. Котировки декабрьских фьючерсов на Чикагской бирже выросли более чем на 2% и на пике достигали $3,534 за унцию. Так рынок отреагировал на американские тарифы в отношении импорта слитков весом в 1 кг. Значительная часть золота хранится и перерабатывается в Швейцарии, в отношении которой Трамп ввел пошлины в 39%. По данным СМИ, рынок был уверен, что актив войдет в категорию товаров, освобожденных от тарифов. Однако газета Financial Times со ссылкой на разъяснительное письмо таможенной службы США сообщила, что на слитки исключение не распространяется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Пока резкий скачок цен на золото фиксируют только на американской бирже. Однако в долгосрочной перспективе решение может серьезно сказаться на мировой экономике в целом, считает начальник аналитического отдела компании «Риком-Траст» Олег Абелев: «В Швейцарии ключевой хаб золота. Это примерно 70% мирового драгметалла, который проходит через нее, включая золото из Африки, России и других государств. США из этой европейской страны импортируют довольно большие объемы, несколько сотен тонн в год. Если пошлины сделают поставки дороже, то Америка станет искать альтернативные источники — Канада, Австралия, но это займет время. Кроме того, это удар по швейцарским аффинажным заводам: Valcambi, PAMP, Argor-Heraeus. Они зависят от контрактов с американцами. Если спрос снизится, то это сильно ударит по доходам этих предприятий и приведет к снижению мощностей.

Также это риск для банков и инвесторов. Поскольку этот драгметалл всегда был, есть и будет ключевым активом и для фондов, и для кредитных организаций, усложнение его логистики увеличивает премии за физическое золото, то есть оно станет дороже, и это подтолкнет инвесторов к альтернативам в виде криптовалют, фьючерсов, ETF и так далее. Краткосрочно, в ближайшие несколько недель цена золота может продолжить рост. Среднесрочно, если в США найдут замену Швейцарии, в чем, честно говоря, я сильно сомневаюсь, котировки, наверное, стабилизируются.

В долгосрочной перспективе Швейцария может потерять часть своего влияния на рынок золота. То есть попытка его глобального передела со стороны США есть. В первую очередь им это нужно по причине стимулирования внутреннего рынка, развития аффинажного производства в самой Америке.

Такие компании, как Johnson Matthey, например, которые испытывали большие проблемы в последние годы из-за низкого объема производства, вероятно, после таких мер будут активно его наращивать. И плюс политическое давление. Швейцария — это страна, которая сохраняет нейтралитет, но в последние годы она сильно критиковалась за торговлю золотом с Россией. Возможно, США как-то пытаются ограничить "серую" схему».

Килограммовые слитки — основная часть золотого экспорта из Швейцарии в США. Западные СМИ считают, что новые пошлины станут серьезным ударом по экономике европейской страны. Впрочем, пострадать могут и американские банки, которые в качестве обеспечения обычно использовали именно швейцарские слитки. Это, в свою очередь, скажется и на глобальном рынке драгоценных металлов. Котировки на золото, скорее всего, будут расти до конца лета, полагает аналитик группы компаний «МонетаИнвест» Роман Отливанчик: «Западная пресса отмечала, что против Швейцарии могут быть введены пошлины. Страна при этом является аффинажным центром, где стандарт LBMA переливается в стандарт Нью-Йорка, там разница в 12,3 кг. И Швейцария таким образом выступала посредником между Лондоном и Нью-Йорком. Но во время пандемии COVID-19 появился такой формат, что золото, которое находится в столице Великобритании, принимается в качестве обеспечения для торговли на бирже CommEX. До сих пор эти хранилища учитываются в соответствующих отчетах. Позиция Трампа, видимо, такова, что "прокладка" между Лондоном и Нью-Йорком с точки зрения такого стратегического актива, как золото, не нужна. Тем более Швейцария является родиной Базельского комитета по банковскому надзору, форума в Давосе и всех программ, связанных с глобалистами.

Американцы хотят снизить роль этой юрисдикции, тем более она потеряла свой статус в качестве независимого центра. Так что в США к стране относятся, скорее всего, как и к Европе в целом.

Таким образом из-за логистического момента, который сейчас складывается на рынке драгметаллов и возможного дефицита по поставкам на CommEX, возник такой скачок цен. Можно говорить, что в августе не исключена паника на рынке драгметаллов. Об этом несколько месяцев назад говорил известный аналитик Мартин Армстронг. А более точно — все выпадает на 18 августа. Мы туда движемся. Паника, ко всему прочему, на рынке золота связана и с геополитикой. Каждый день она приносит новые сюрпризы. Поэтому по этому активу перспективы очень большие, многие предсказывают и $4 тыс. за унцию».

Как пишет Bloomberg, с начала года золото подорожало более чем на четверть. Среди причин агентство называет торговую войну Трампа, геополитические конфликты, рост закупок со стороны центральных банков и ожидания снижения ставки Федеральной резервной системой США. Предыдущий рекорд цен на золото фиксировали в апреле. Тогда котировки фьючерсов поднимались до $3509 за унцию.

Ульяна Горелова