«Адольф Перетти заставил мир поверить, что самый ценный оттенок — Royal Blue»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, когда и как сапфиры оттенка Royal Blue стали самыми дорогими и желанным среди покупателей.

Камень рожденных в сентябре, по версии Ассоциации ювелиров Америки, — сапфир. А поэтому давайте поговорим о считающемся самым крутым и вожделенным цветом сапфира, вернее, оттенком синего сапфира — Royal Blue. Что же это за название, откуда оно появилось? Можно подумать, что существовало оно многие века и относилось к каким-нибудь регалиям королевских особ. Видимо, та же логика была у доктора Адольфа Перетти, который придумал это маркетинговое название в 1990-х годах. Он же придумал и знаменитый цвет Pigeon's Blood для рубинов. Зачем? По распространенной версии, выглядящей очень правдоподобно, это была в том числе промоакция новых месторождений. Потому что до этого, чтобы выделить камень среди прочих, как самый редкий, дорогой и ценный, в качестве описания использовали название его происхождения.

В случае сапфиров это были кашмирские сапфиры. Сместить акценты на цвет и заставить мир поверить, что самый ценный оттенок — Royal Blue, а уж дальше вспоминать о происхождении — интересный ход. Но понятно, что сам Перетти, хоть он и основатель лаборатории GRS и известный геммолог, в одиночку не смог бы это сделать. А помогли ему крупные аукционные дома, которые подхватили этот тренд и стали называть сапфиры определенного глубокого синего оттенка Royal Blue. И первые такие камни на торгах появились уже в 1998 году, изначально на Sotheby's. А теперь все стало, как с бриллиантами De Beers для помолвки в середине прошлого века. Никто уже не помнит, что началось это только в 1990-х, что есть конкретный автор сказочного, желанного названия Royal Blue. Этим пользуется весь рынок, и этот цвет в своих сертификатах упоминает уже далеко не только лаборатория GRS.

Анна Минакова