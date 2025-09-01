В Свердловской области ночью 2 сентября возможны заморозки

Ночью вторника, 2 сентября, на территории Свердловской области местами вероятны заморозки: температура может снизиться до 0°..-2°, передает Уральский гидрометцентр. В целом, ночь будет прохладной — в районе +4°..+9°.

Завтра холодный гребень антициклона, который движется с европейской части России, еще сможет удержать сухую погоду, но к вечеру вторника зона осадков может достичь крайних юго-западных районов Свердловской области. В среду и четверг в регионе ожидаются дожди.

3 сентября в области ночью будет +8°..+13°, при прояснении до +3°, днем +13°..+18°, ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с, порывами до 14 м/с. Ночью 4 сентября температура составит +9°..+14°, днем +14°..+19°, ветер также с порывами до 14 м/с.

Напомним, в первые сентябрьские дни температура воздуха в Свердловской области и Екатеринбурге будет держаться в районе +20°. Начало следующей недели также ожидается достаточно теплым.

Ирина Пичурина