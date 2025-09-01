The Hill считает Джей Ди Вэнса наиболее вероятным преемником Дональда Трампа

The Hill выпустил рейтинг возможных преемников Трампа от Республиканской партии. Возглавил его нынешний вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Andrew Harnik / Pool / Reuters Вице-президент США Джей Ди Вэнс



В его пользу говорят молодость и должность в нынешней администрации, а их разногласия, кажется, остались в далеком прошлом и всеми уже забыты, отмечает издание. «Господин Вэнс часто вступает в полемику со СМИ, но у него не так много врагов внутри партии. Такие фигуры, как министр обороны Пит Хегсет, министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший и директор ФБР Кэш Пател, куда более противоречивы»,— пишет The Hill.

Сам вице-президент на днях заявил, что готов стать главой государства, если с Дональдом Трампом что-то случится. При этом он выразил уверенность, что американский лидер останется на посту до конца президентского срока.

На победу Джей Ди Вэнса как на праймериз Республиканской партии, так и на президентских выборах ставят и букмекеры. Его шансы на победу оцениваются в 28%.

Другими претендентами на пост президента от Республиканской партии The Hill считает:

Дональда Трампа-младшего

cенатора Тома Коттона (Арканзас)

сенатора Теда Круза (Техас)

госсекретаря Марка Рубио

губернатора Флориды Рона ДеСантиса

сенатора Джоша Хоули (Миссури)

члена Палаты представителей Марджори Тейлор Грин (Джорджия)

сенатора Тима Скотта (Южная Каролина)

Кирилл Сарханянц