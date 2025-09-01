The Hill считает Джей Ди Вэнса наиболее вероятным преемником Дональда Трампа
The Hill выпустил рейтинг возможных преемников Трампа от Республиканской партии. Возглавил его нынешний вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Фото: Andrew Harnik / Pool / Reuters
В его пользу говорят молодость и должность в нынешней администрации, а их разногласия, кажется, остались в далеком прошлом и всеми уже забыты, отмечает издание. «Господин Вэнс часто вступает в полемику со СМИ, но у него не так много врагов внутри партии. Такие фигуры, как министр обороны Пит Хегсет, министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший и директор ФБР Кэш Пател, куда более противоречивы»,— пишет The Hill.
Сам вице-президент на днях заявил, что готов стать главой государства, если с Дональдом Трампом что-то случится. При этом он выразил уверенность, что американский лидер останется на посту до конца президентского срока.
На победу Джей Ди Вэнса как на праймериз Республиканской партии, так и на президентских выборах ставят и букмекеры. Его шансы на победу оцениваются в 28%.
Другими претендентами на пост президента от Республиканской партии The Hill считает:
- Дональда Трампа-младшего
- cенатора Тома Коттона (Арканзас)
- сенатора Теда Круза (Техас)
- госсекретаря Марка Рубио
- губернатора Флориды Рона ДеСантиса
- сенатора Джоша Хоули (Миссури)
- члена Палаты представителей Марджори Тейлор Грин (Джорджия)
- сенатора Тима Скотта (Южная Каролина)