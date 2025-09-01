Крупнейший в мире айсберг раскололся и потерял треть площади

Крупнейший в мире айсберг А23а летом потерял около 1 тыс. кв. км площади. От него одновременно откололись три огромных куска площадью от 60 до 300 кв. км, сообщил Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ).

По данным организации, за три месяца айсберг потерял 36% своей площади. В начале июня его площадь оценивалась в 2730 кв. км, что было сопоставимо с площадью Москвы. Сейчас площадь снизилась 1750 кв. км, и по размерам айсберг сравним с Санкт-Петербургом.

В ААНИИ уточнили, что айсберг дрейфует в 70 км к северу от острова Южная Георгия. В течение антарктической зимы он «прошел» почти 930 км и под действием течений обогнул остров Южная Георгия.

Айсберг откололся от шельфового ледника в Антарктиде в 1986 году. Более 30 лет он простоял на мели, а дрейфовать начал в 2023 году. На конец 2023-го его площадь оценивали в 4 тыс. кв. км.