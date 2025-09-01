«Байер» объявил о расторжении контракта с главным тренером Эриком тен Хагом

Нидерландец Эрик тен Хаг покинул пост главного тренера леверкузенского футбольного клуба «Байер». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Тен Хаг возглавил клуб в мае, сменив на этом посту испанца Хаби Алонсо. Контракт был рассчитан до лета 2027 года. Под руководством нидерландского специалиста «Байер» провел два матча в чемпионате Германии. Команда потерпела поражение от «Хоффенхайма» (1:2) и вничью сыграла с «Вердером» (3:3). После двух туров «Байер» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата.

Последним местом работы тен Хага был английский «Манчестер Юнайтед». Он был уволен из клуба в октябре 2024 года. Под его руководством команда стала обладателем Кубка Англии (2024) и Кубка Английской футбольной лиги (2023).

Таисия Орлова