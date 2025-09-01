В России продолжают действовать 35 лесных пожаров площадью 13 тысяч га

На территории семи российских регионов продолжают действовать 35 очагов лесных пожаров. Их общая площадь превышает 13 тыс. гектаров, сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве уточнили «РИА Новости», что в Краснодарском крае, Крыму и Ростовской области удалось не допустить перехода ландшафтных пожаров на населенные пункты с населением почти 6 тыс. человек.

С начала недели потушено более 5,8 тыс. пожаров, на которых спасен 231 человек. На прошлой неделе в 25 регионах был зафиксирован 151 очаг пожаров на той же площади. Для их тушения задействовали авиацию, в том числе самолеты Бе-200 и Ил-76.

Полностью был потушен, в частности, лесной пожар в Геленджике. Ландшафтные пожары продолжаются в Дагестане, для тушения привлекли вертолеты.