В Геленджике полностью потушили лесной пожар

Лесной пожар под Геленджиком полностью потушен. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на протяжении четырех дней с возгоранием боролись более 500 человек. Для тушения огня за все время были задействованы свыше 100 единиц техники, в том числе самолеты БЕ-200, ИЛ-76 и два вертолета Ми-8.

Губернатор также поблагодарил сотрудников МЧС, Кубань-СПАС, лесопожарной службы и волонтеров. Он отметил, что благодаря их профессионализму и слаженности удалось потушить огонь и не допустить его дальнейшего распространения.

Пожар под Геленджиком начался из-за налета дронов в ночь на 28 августа. Площадь возгорания составила 42 га. Открытое горение наблюдалось на 500 кв. м.