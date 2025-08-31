В Дагестане борются с шестью лесными пожарами

В Республике Дагестан продолжается борьба с шестью ландшафтными пожарами в горной местности. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наиболее масштабное возгорание зафиксировано в Унцукульском районе в 5,2 км от села Унцукуль, где огонь охватил 21,2 га, из которых 12,1 га приходится на земли лесного фонда. Для тушения низового пожара, где горит лесная подстилка, привлечены 85 человек и 10 единиц техники. На месте введен региональный уровень реагирования. Вертолет МИ-8 МЧС России совершил пять сбросов воды — по 3 т каждый.

В Тляратинском районе, в 1,2 км от населенного пункта Цумилюх, пламя распространилось на 16,5 га, включая 6,9 га лесного фонда. На месте горят сухие пеньки и лесная подстилка. В ликвидации пожара задействованы 103 человека и 12 единиц техники от МЧС Дагестана, лесничества и добровольцев.

В Цумадинском районе, в 7 км от села Тинди, на землях лесного фонда огонь охватил территорию в 1,6 га. Очагом стали кустарники и лесная подстилка. Здесь задействовали 35 человек с девять единиц техники.

На Бежтинском участке в 6 км от села Хашархота пожар в труднодоступном ущелье распространился на 0,5 га земель лесного фонда. С огнем борются 39 человек при поддержке восьми единиц техники.

Продолжается также ликвидация очагов возгорания сухой растительности вблизи села Гамиях Новолакского района и села Кокрек Хасавюртовского района, находящихся в 2 км от населенных пунктов.

