Путин призвал вернуть традиционные ценности в международную повестку

Президент России Владимир Путин на заседании в формате «ШОС плюс» в китайском Тяньцзине заявил о необходимости вернуть традиционные ценности в центр международного внимания. По его словам, эти ценности уже отошли на второй план в мировой повестке, и настало время вновь подчеркнуть их значимость.

Глава государства отметил, что в этом поможет международный телевизионный конкурс популярной песни «Интервидение», который пройдет в Москве 20 сентября. «Этот масштабный проект нацелен на продвижение общечеловеческих, культурных и духовных ценностей»,— уточнил российский лидер. Господин Путин подтвердил живой интерес к мероприятию — участие в нем подтвердили артисты из многих стран.

Владимир Путин прилетел в Китай накануне для участия в 25-м саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он уже побывал на заседании Совета глав государств-членов ШОС, а также встретился с премьером Армении Николом Пашиняном, председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Всего российская делегация запланировала более десятка встреч на полях саммита.

